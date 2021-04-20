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20 апреля 2021 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 19 апреля 2021 года № 1822 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2021 г. № 14-00-02/16-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив абзац шестой пункта 3 предложением следующего содержания:

"При этом не допускается проведение указанных мероприятий:

в выходные, нерабочие праздничные дни;

с участием более 50 человек.".

2. Внести в пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) подпункт "и" дополнить словами ", соблюдения режима работы с 06.00 до 24.00 часов";

2) в подпункте "н" слова "при загрузке зрительного зала до 75 процентов" заменить словами "при половине заполняемости зрительного зала";

3) в подпункте "о" слова "при загрузке зрительного зала до 75 процентов" заменить словами "при половине заполняемости зрительного зала";

4) в подпункте "т" слова "при загрузке зрительного зала до 75 процентов" заменить словами "при половине заполняемости зрительного зала";

5) подпункт "ч" изложить в следующей редакции:

"ч) банкетных залов при условии соблюдения режима работы с 06.00 до 24.00 часов, регулирования потока и предельной численности посетителей не более 50 человек в зале, расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров. При этом количество человек за одним столом должно составлять не более 15 человек;".

3. Настоящий Указ вступает в силу с 20 апреля 2021 года.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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