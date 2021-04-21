АвтоВАЗ: дефицита Lada Granta из-за остановки сборки не предвидится

Компания АвтоВАЗ официально подтвердила информацию о приостановке сборки бестселлера Lada Granta. Простой продлится всего пару дней, и он никак не отразится на доступности автомобилей в дилерской сети марки.

"Линия по сборке Granta приостановила работу 21 и 22 апреля в связи с отсутствием поставок одного из компонентов. Мы планируем возобновить производство Granta уже в пятницу и восполнить производство автомобилей в течение апреля. В настоящее время в сети находится достаточное количество новых автомобилей", - прокомментировал ситуацию Сергей Ильинский, возглавляющий отдел по связям с общественностью АвтоВАЗа.

По итогам первого квартала 20201 года Lada Granta занимает первое место по количеству проданных автомобилей в России: с января по март было реализовано 12 686 единиц семейства модели.

Lada Granta представлена в кузовах типа седан, хэтчбек, лифтбек, универсал. Цена на модель без учёта акционных предложений начинается от 510 900 рублей.