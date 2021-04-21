Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.04.2021 12:03
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ: дефицита Lada Granta из-за остановки сборки не предвидится

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Компания АвтоВАЗ официально подтвердила информацию о приостановке сборки бестселлера Lada Granta. Простой продлится всего пару дней, и он никак не отразится на доступности автомобилей в дилерской сети марки.

Фото: скриншот с youtube.com
Президент АвтоВАЗа пообещал четыре принципиально новых Lada до 2025 года

"Линия по сборке Granta приостановила работу 21 и 22 апреля в связи с отсутствием поставок одного из компонентов. Мы планируем возобновить производство Granta уже в пятницу и восполнить производство автомобилей в течение апреля. В настоящее время в сети находится достаточное количество новых автомобилей", - прокомментировал ситуацию Сергей Ильинский, возглавляющий отдел по связям с общественностью АвтоВАЗа.

По итогам первого квартала 20201 года Lada Granta занимает первое место по количеству проданных автомобилей в России: с января по март было реализовано 12 686 единиц семейства модели.

Lada Granta представлена в кузовах типа седан, хэтчбек, лифтбек, универсал. Цена на модель без учёта акционных предложений начинается от 510 900 рублей.

#Lada