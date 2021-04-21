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21.04.2021 10:24
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ прекратил сборку самой популярной Lada

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Накануне сообщалось о том, что Волжский автозавод в последнюю неделю апреля прекратит выпуск Renault Logan и Sandero. С сегодняшнего дня АвтоВАЗ временно приостановил сборку модели Lada Granta.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Если Renault Logan и Sandero не будут производить по причине модернизации конвейера для грядущего выпуска третьего поколения "бюджетников", то СКП Kalina останавливают из-за отсутствия некоторых комплектующих, пишет Avtograd news.

Отмечается, что при поступлении недостающих компонентов выпуск Lada Granta будет возобновлён. Пока работники конвейера отправлены в простой с оплатой в 2/3 среднего оклада.

К слову, в декабре 2020 года в СКП Kalina был собран последний автомобиль бренда Datsun.

В прошлом году АвтоВАЗ уже приостанавливал выпуск Granta также из-за отсутствия комплектующих. В конце декабря того же года сборочно-кузовное производство Kalina и вовсе уходило в простой.

В семейство Lada Granta входит седан, модификация Drive Active, хэтчбек, лифтбек, универсал и его кросс-версия. В 2023 году Lada Granta сменит поколение. Модель разрабатывается на платформе CMF-B и получит лишь два типа кузова - седан и хэтчбек.

#Lada