Производство Lada Granta уходит в простой

Сборочно-кузовное производство Kalina досрочно завершает 2020 год. СКП уходит в простой с 21 по 25 декабря с оплатой в 2/3 среднего оклада. Соответствующий приказ опубликован в группе "Нетипичный АвтоВАЗ" в соцсети "ВКонтакте".

Как пишет AvtoVAZ News, одна часть персонала СКП Kalina перебазируется в СКП Lada 4х4, другая часть займётся отработкой уже собранной продукции. Также производства, занятые обеспечением комплектующих для Lada Granta, отдадут некоторые количество сотрудников в цеха, которые изготавливают детали для ПАП В0 и завода "Рено Россия".

Производство ПАП B0 продолжит работать по 25 декабря включительно. Подразделение (выпускают Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero) в этом месяце трудится в так называемые "чёрные" субботы.

До 25 декабря будет работать и СКП Lada 4x4. Конвейер Lada 4x4 выполняет госзаказ на сборку 2500 внедорожников.

В корпоративный же отпуск все подразделения АвтоВАЗа отправятся с 28 декабря.

Кстати говоря, 10 декабря текущего года в СКП Kalina был выпущен последний автомобиль марки Datsun.