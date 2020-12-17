Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.12.2020 12:00
Рубрика: Российский автопром

Производство Lada Granta уходит в простой

Текст: Валерий Карташов

Сборочно-кузовное производство Kalina досрочно завершает 2020 год. СКП уходит в простой с 21 по 25 декабря с оплатой в 2/3 среднего оклада. Соответствующий приказ опубликован в группе "Нетипичный АвтоВАЗ" в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Рестайлинговый Lada Largus: новые подробности

Как пишет AvtoVAZ News, одна часть персонала СКП Kalina перебазируется в СКП Lada 4х4, другая часть займётся отработкой уже собранной продукции. Также производства, занятые обеспечением комплектующих для Lada Granta, отдадут некоторые количество сотрудников в цеха, которые изготавливают детали для ПАП В0 и завода "Рено Россия".

Производство ПАП B0 продолжит работать по 25 декабря включительно. Подразделение (выпускают Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero) в этом месяце трудится в так называемые "чёрные" субботы.

До 25 декабря будет работать и СКП Lada 4x4. Конвейер Lada 4x4 выполняет госзаказ на сборку 2500 внедорожников.

В корпоративный же отпуск все подразделения АвтоВАЗа отправятся с 28 декабря.

Кстати говоря, 10 декабря текущего года в СКП Kalina был выпущен последний автомобиль марки Datsun.

#Lada