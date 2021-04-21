Байден пообещал привезти семью Флойда в Белый дом на своем самолете

Адвокат родственников убитого афроамериканца Бен Крамп поделился видеозаписью звонка президента Джо Байдена семье Джорджа Флойда после вынесения обвинительного приговора Дереку Шовину.

"Ничто не улучшит ситуацию, но, по крайней мере, теперь есть некоторая справедливость", - сказал президент, когда семья Флойда собралась вокруг телефона Крампа. Байден сказал, что он и вице-президент Камала Харрис наблюдали "каждую секунду процесса", и они были рады, что Шовин был признан виновным по всем трем пунктам обвинения.

"Мы собираемся сделать намного больше, мы собираемся сделать очень много", - сказал Байден. На это Крамп сказал: "Надеюсь, это повод для принятия Закона Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности, чтобы вы его подписали!". "Ты правильно понял, приятель, это и многое другое, - ответил Байден. - Это может быть нашим первым шансом справиться с настоящим системным расизмом". Затем Байден передал телефон вице-президенту Харрис.

"Я так благодарна всей семье, за ваше мужество, за вашу силу, - сказала Харрис. - Это день справедливости в Америке. Мы действительно верим, что с нашим руководством и президентом, который у нас есть в Белом доме, мы собираемся сделать что-то хорошее из этой трагедии, хорошо?". "Спасибо, госпожа вице-президент", - сказала семья. Байден пообещал привезти семью Флойд в Белый Дом на своем президентском самолете, сообщает ABC News.

Напомним, что президент Байден заявил во вторник, 20 апреля, что он "молился" о признании Шовина виновным в суде, фактически нарушая элементарные процессуальные нормы и попросту вмешиваясь в ход юриспруденции. Столь резкая и категоричная оценка высшего выборного должностного лица Америки прозвучала на следующее утро после того, как судья по делу Шовина призвал "политиков замолчать". В понедельник, 19 апреля, судья по делу Шовина Питер Кэхилл заявил: он хотел бы, чтобы избранные должностные лица перестали ссылаться на это дело "особенно неуважительно по отношению к верховенству закона", чтобы позволить судебному процессу развиваться так, как задумано.

"Правильным" назвал вердикт присяжных и бывший президент США Барак Обама. "Сегодня жюри в Миннеаполисе поступило правильно", - сказали в совместном заявлении бывший президент Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама.