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Рубрика: В мире

Байден пообещал привезти семью Флойда в Белый дом на своем самолете

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Адвокат родственников убитого афроамериканца Бен Крамп поделился видеозаписью звонка президента Джо Байдена семье Джорджа Флойда после вынесения обвинительного приговора Дереку Шовину.

Фото: REUTERS
Экс-полицейский Шовин признан виновным в убийстве Флойда

"Ничто не улучшит ситуацию, но, по крайней мере, теперь есть некоторая справедливость", - сказал президент, когда семья Флойда собралась вокруг телефона Крампа. Байден сказал, что он и вице-президент Камала Харрис наблюдали "каждую секунду процесса", и они были рады, что Шовин был признан виновным по всем трем пунктам обвинения.

"Мы собираемся сделать намного больше, мы собираемся сделать очень много", - сказал Байден. На это Крамп сказал: "Надеюсь, это повод для принятия Закона Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности, чтобы вы его подписали!". "Ты правильно понял, приятель, это и многое другое, - ответил Байден. - Это может быть нашим первым шансом справиться с настоящим системным расизмом". Затем Байден передал телефон вице-президенту Харрис.

"Я так благодарна всей семье, за ваше мужество, за вашу силу, - сказала Харрис. - Это день справедливости в Америке. Мы действительно верим, что с нашим руководством и президентом, который у нас есть в Белом доме, мы собираемся сделать что-то хорошее из этой трагедии, хорошо?". "Спасибо, госпожа вице-президент", - сказала семья. Байден пообещал привезти семью Флойд в Белый Дом на своем президентском самолете, сообщает ABC News.

Напомним, что президент Байден заявил во вторник, 20 апреля, что он "молился" о признании Шовина виновным в суде, фактически нарушая элементарные процессуальные нормы и попросту вмешиваясь в ход юриспруденции. Столь резкая и категоричная оценка высшего выборного должностного лица Америки прозвучала на следующее утро после того, как судья по делу Шовина призвал "политиков замолчать". В понедельник, 19 апреля, судья по делу Шовина Питер Кэхилл заявил: он хотел бы, чтобы избранные должностные лица перестали ссылаться на это дело "особенно неуважительно по отношению к верховенству закона", чтобы позволить судебному процессу развиваться так, как задумано.

"Правильным" назвал вердикт присяжных и бывший президент США Барак Обама. "Сегодня жюри в Миннеаполисе поступило правильно", - сказали в совместном заявлении бывший президент Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама.

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