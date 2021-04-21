Баженов предложил ввести постоянный кешбэк для турпоездок в отдаленные уголки России

Глава государства в своем послании Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка для путешествий по стране до конца года. По словам журналиста, лидера экологического движения Тимофея Баженова, эту инициативу необходимо расширить и сделать постоянной для поездок в удаленные точки:;

"Вот, например, Дальний Восток, Приморье. Это регионы, туризм в которых напрямую зависит от стоимости перелета, - сказал он. - Государство уже неоднократно применяло дотационные схемы к билетам, что помогло объединять страну, у людей появилась возможность ездить к родственникам. Но данную инициативу нужно расширить, нужно чтобы такие дотационные схемы применялись и к путешественникам".

По его мнению это простимулирует развитие внутреннего туризма, а путешествия по России ничем не хуже отдыха за рубежом:

"Россия - необъятная территория, и путешествия по ней гораздо интереснее, чем по заграничным курортам. Для любителей жаркого отдыха у нас есть теплые края, для любителей лыж и сноубордов - горы с их совершенно чудесными горнолыжными курортами, которые не уступают европейским, а часто и превосходят их".