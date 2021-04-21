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21.04.2021 23:25
Рубрика: Экономика

Баженов предложил ввести постоянный кешбэк для турпоездок в отдаленные уголки России

Текст: Анна Полтавцева
Программа возврата туристам 20% денег, потраченных на поездку внутри страны, должна стать постоянной для путешествий по отдаленным уголкам России. С таким предложением выступил журналист, лидер экологического движения Тимофей Баженов, комментируя ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Журналист, лидер экологического движения Тимофей Баженов Фото: Максим Манюров Журналист, лидер экологического движения Тимофей Баженов Фото: Максим Манюров
Журналист, лидер экологического движения Тимофей Баженов Фото: Максим Манюров

Глава государства в своем послании Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка для путешествий по стране до конца года. По словам журналиста, лидера экологического движения Тимофея Баженова, эту инициативу необходимо расширить и сделать постоянной для поездок в удаленные точки:;

Фото: Егор Комаров/РИА Новости
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"Вот, например, Дальний Восток, Приморье. Это регионы, туризм в которых напрямую зависит от стоимости перелета, - сказал он. - Государство уже неоднократно применяло дотационные схемы к билетам, что помогло объединять страну, у людей появилась возможность ездить к родственникам. Но данную инициативу нужно расширить, нужно чтобы такие дотационные схемы применялись и к путешественникам".

По его мнению это простимулирует развитие внутреннего туризма, а путешествия по России ничем не хуже отдыха за рубежом:

"Россия - необъятная территория, и путешествия по ней гораздо интереснее, чем по заграничным курортам. Для любителей жаркого отдыха у нас есть теплые края, для любителей лыж и сноубордов - горы с их совершенно чудесными горнолыжными курортами, которые не уступают европейским, а часто и превосходят их".

Экономика Туризм

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