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Эмилия Кларк и Оливия Колман сыграют в новом сериале Marvel

Новости
    21.04.2021, 10:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк может пополнить актерский состав нового перспективного сериала по комиксам Marvel - речь про "Секретное вторжение".

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщает Variety, уточняя, что переговоры с актрисой зашли на финальную стадию.

Кого именно сыграет "Дейенерис" - не указывается. Кстати, если дело выгорит, это будет первое ее появление в проектах Marvel.

В Marvel Studios информацию не комментируют. Представитель Кларк от таковых тоже уклонился.

Ранее стало известно, что в каст шоу влилась Оливия Колман ("Корона", "Фаворитка").

В сериале для Disney+ Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри, а Бен Мендельсон - скрулла Талоса. Злодея сыграет Кингсли Бен-Адир.

Сроки премьеры не называются.

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