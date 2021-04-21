Эмилия Кларк и Оливия Колман сыграют в новом сериале Marvel

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк может пополнить актерский состав нового перспективного сериала по комиксам Marvel - речь про "Секретное вторжение".

Об этом сообщает Variety, уточняя, что переговоры с актрисой зашли на финальную стадию.

Кого именно сыграет "Дейенерис" - не указывается. Кстати, если дело выгорит, это будет первое ее появление в проектах Marvel.

В Marvel Studios информацию не комментируют. Представитель Кларк от таковых тоже уклонился.

Ранее стало известно, что в каст шоу влилась Оливия Колман ("Корона", "Фаворитка").

В сериале для Disney+ Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри, а Бен Мендельсон - скрулла Талоса. Злодея сыграет Кингсли Бен-Адир.

Сроки премьеры не называются.