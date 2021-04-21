"Интер" и "Атлетико" заявили о выходе из Суперлиги

Вслед за английскими клубами о выходе из состава участников Суперлиги объявили итальянский "Интер" и "Атлетико", представляющий Испанию.

Отказ от участия в Суперлиге шести клубов из Англии поставил крест на надеждах создателей Суперлиги в обозримом будущем запустить этот турнир. После этого даже один из идейных вдохновителей проекта, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признал, что запуск Суперлиги невозможен.

Теперь остается ждать, как скоро все клубы объявят о выходе из состава участников. В среду это сделали миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". По данным итальянских СМИ, совсем скоро свое заявление о выходе из Суперлиги сделает и "Милан".