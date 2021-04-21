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21.04.2021 18:38
Рубрика: Экономика

Мантуров рассказал о мерах по экологической модернизации предприятий

Текст: Василий Кошкин
Минпромторг занимается вопросами экологической модернизации промышленных предприятий. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Готовим предложения Минфину, чтобы заработал инструмент гос гарантий для таких важных проектов, как строительство новых мощностей в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, основанных на самых современных и экологичных технологиях. РУСАЛ переводит свои предприятия на технологию обожженного анода. Это позволит кардинально снизить негативное воздействие алюминиевых предприятий на окружающую среду. На новых мощностях выбросы фторидов будут снижены до 10 раз, бензапирена - до нуля", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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По его словам, основные инвестиции в модернизацию до 2027 года составят порядка 385 миллиардов рублей.

Говоря о развитии медицины, Мантуров отметил, что российские производители готовы обеспечить производство передвижных медицинских комплексов (ПМК) для поставки в регионы.

"В 2021 году запланированы поставки в регионы более 300 ПМК российского производства. Средства федерального бюджета - 2,2 млрд рублей - уже доведены до регионов". - заявил глава Минпромторга.

В своем Послании Путин заявил о необходимости принятия закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда. Также в России будут установлены квоты на выбросы вредных веществ во всех городах РФ с острой проблемой качества воздуха.

Кроме того, президент поручил с 1 июля расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров российских граждан всех возрастов.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология Правительство Минпромторг

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