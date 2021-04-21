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21.04.2021 18:43
Рубрика: Дороги

Минтранс: Трасса М-12 "Москва - Казань" будет готова к 2024 году

Текст: Евгений Гайва
Строительство трассы М-12 "Москва - Казань" планируется завершить к 2024 году, сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев.

"Поручение президента России по продлению трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань до Екатеринбурга исполняется. Все работы должны быть завершены в 2024 году", - сказал он.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Протяженность магистрали от Москвы до Казани составляет почти 810 км. Строительство ведется в рамках федерального проекта "Европа - Западный Китай" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В рамках продления дороги до Екатеринбурга планируется задействовать участки существующей дорожной сети и обеспечить строительство новых участков, уточнил Савельев.

В итоге трасса М-12 разгрузит дорогу М-7 "Волга", позволит сократить число ДТП, свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России. Тем самым будет обеспечен значительный макроэкономический эффект. Кроме того, вырастет турпоток между крупнейшими культурными центрами, будут открыты новые туристические направления. По словам министра транспорта, строительство новой трассы обеспечит высокий уровень комфорта пользователей, даст толчок развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест вдоль всего маршрута следования.

#дороги