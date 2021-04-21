Мурашко: Диспансеризация и профосмотры будут восстановлены не позднее 1 июля

Проведение диспансеризации и профилактических осмотров всех групп населения будут восстановлены в полной мере не позднее 1 июля. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Осмотры будут нацелены на максимальный охват и при этом будут организованы с учетом эпидемиологической обстановки и с применением необходимых защитных мер, цитирует слова главы ведомства "Интерфакс".

Поручение восстановить в полном объеме программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов дал президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию.

"Надо определить, как лечить нанесенные вирусом раны, восстановить здоровье людей", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что коронавирус бьет по сосудам и сердцу. А болезни сердечно-сосудистой системы - основные причины смертности населения во всем мире, в том числе и в России. Президент поручил правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые стали основными причинами преждевременной смертности.

"Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами РФ с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов", - уточнил президент.

По словам Путина, в реализации таких программы важен максимальный охват населения.