Новак: Проблем с бензином этим летом в России не ожидается

Новак также подчеркнул, что возможное ограничение экспорта обсуждается только в отношении бензина. По дизельному топливу в России никаких проблем нет, сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждается запрет на экспорт бензина, наряду с увеличением нормативов его продаж на бирже (до 15% от объемов его производства), чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на него на внутреннем рынке. В Минэнерго поддержали введение временных ограничений на поставки бензина за границу.

По данным Росстата, рост розничных цен на бензин в России продолжается 16 недель. За три месяца 2021 года средние цены на марку АИ-92 выросли на 3,5%, АИ-95 и АИ-98 - на 2,7%, а на дизельное топливо на 1,4%. При этом за весь 2020 год бензин в среднем подорожал на 2,5%. Запасы топлива в стране превысили 1,7 миллиона тонн. С 1 марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%). Также с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов. С 1 мая изменится формула демпфирующего механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать дальнейшее повышение цен.