Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.04.2021 14:30
Рубрика: Бензин

Новак: Проблем с бензином этим летом в России не ожидается

Текст: Сергей Тихонов
Летом нет необходимости ограничивать экспорт бензина, чтобы обеспечить в полном объеме внутренний рынок. Такие меры нужны только в периоды пикового спроса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводит РИА Новости.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Новак также подчеркнул, что возможное ограничение экспорта обсуждается только в отношении бензина. По дизельному топливу в России никаких проблем нет, сказал вице-премьер.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Согласованы параметры механизма, сдерживающего рост цен на бензин

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждается запрет на экспорт бензина, наряду с увеличением нормативов его продаж на бирже (до 15% от объемов его производства), чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на него на внутреннем рынке. В Минэнерго поддержали введение временных ограничений на поставки бензина за границу.

По данным Росстата, рост розничных цен на бензин в России продолжается 16 недель. За три месяца 2021 года средние цены на марку АИ-92 выросли на 3,5%, АИ-95 и АИ-98 - на 2,7%, а на дизельное топливо на 1,4%. При этом за весь 2020 год бензин в среднем подорожал на 2,5%. Запасы топлива в стране превысили 1,7 миллиона тонн. С 1 марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%). Также с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов. С 1 мая изменится формула демпфирующего механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать дальнейшее повышение цен.