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21.04.2021 11:02
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen Polo рассекречен накануне премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

За день до дебюта нового Volkswagen Polo в Сети появились фотографии новинки, в том числе - интерьера.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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На фото с фронтальной частью Polo хэтчбек оснащён пакетом R-Line, который отличает дизайн бампера. Задняя часть - без пакета аксессуаров, и в бампере не предусмотрены выемки для труб выхлопа. Интересно, что пятая дверь осталась прежней, потому что форма фонарей изменилась незначительно - у внутренней части появилось продолжение, проходящее параллельно линии стекла.

В салоне видимых обновок немного. Ожидаемо модель обзавелась новой мультимедийной системой с увеличенной диагональю тачскрина и отсутствующими физическими клавишами. На сенсорное управление также перевели блок климат-контроля. Были пересмотрены дизайн рулевого колеса и варианты обивки.

Предполагается, что Volkswagen Polo обзавёлся новыми опциями и расширенным списком ассистентов безопасности и помощи водителю.

Ранее "РГ" публиковала официальный тизер нового VW Polo.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
#Volkswagen