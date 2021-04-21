Новый Volkswagen Polo рассекречен накануне премьеры

За день до дебюта нового Volkswagen Polo в Сети появились фотографии новинки, в том числе - интерьера.

На фото с фронтальной частью Polo хэтчбек оснащён пакетом R-Line, который отличает дизайн бампера. Задняя часть - без пакета аксессуаров, и в бампере не предусмотрены выемки для труб выхлопа. Интересно, что пятая дверь осталась прежней, потому что форма фонарей изменилась незначительно - у внутренней части появилось продолжение, проходящее параллельно линии стекла.

В салоне видимых обновок немного. Ожидаемо модель обзавелась новой мультимедийной системой с увеличенной диагональю тачскрина и отсутствующими физическими клавишами. На сенсорное управление также перевели блок климат-контроля. Были пересмотрены дизайн рулевого колеса и варианты обивки.

Предполагается, что Volkswagen Polo обзавёлся новыми опциями и расширенным списком ассистентов безопасности и помощи водителю.

Ранее "РГ" публиковала официальный тизер нового VW Polo.

Фото: www.autohome.com.cn