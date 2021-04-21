Песков: Путин после второй прививки от коронавируса чувствует себя хорошо

Президент России Владимир Путин хорошо себя чувствует после второй прививки от коронавируса. Как рассказал в интервью радио "Комсомольская правда" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о самочувствии Путина, у президента абсолютно рабочее, обычное состояние.

Напомним, ранее Владимир Путин, выступая с Посланием к Федеральному Собранию, призвал граждан страны привиться от коронавируса. "Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет", - подчеркнул он.

Вторую прививку глава государства сделал на прошлой неделе - перед заседанием Русского географического общества. "За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально", - сказал президент, выступая на мероприятии, и призвал последовать его примеру.