Поиски пропавшей подводной лодки в Индонезии не принесли результата

В заявлении, опубликованном в среду вечером, министерство обороны Индонезии сообщило, что подводная лодка немецкого производства KRI Nanggala-402 потеряла контакт во время торпедных учений в Балийском проливе - участке акватории между островами Ява и Бали, который имеет выход к Индийскому океану и Балийскому морю, уточняет CNN. Подводная лодка запросила разрешение на погружение в 3 часа ночи по местному времени, после чего с ней был потерян контакт. В заявлении отмечается, что при воздушном наблюдении около места погружения около 7 часов утра по местному времени был замечен разлив нефти. "Вероятнее всего, разлив нефти произошел с судна", - заявил в среду вечером местным СМИ официальный представитель ВМС Индонезии полковник Джулиус Виджохоно.

Он сказал, что подводная лодка может погружаться на 500 метров ниже уровня моря, но добавил, что теперь они опасаются, что она ушла на 200 метров ниже этой глубины. "Давайте помолимся за них, чтобы они выжили", - сказал он. Ранее в среду представитель министерства обороны страны Хади Тьяджанто сообщил Reuters, что они "ищут 53 человека в водах Балийского пролива, в 96 километрах от Бали".

По данным министерства обороны Индонезии, в настоящее время поиск ведется двумя индонезийскими военными кораблями, оснащенными гидролокатором бокового обзора - инструментом, который используется для картографирования морского дна. Международное бюро связи по спасению и эвакуации с подводных лодок (ISMERLO), организация, которая способствует международному реагированию на потерпевшие бедствие подводные лодки, также оказывает помощь, говорится в сообщении.

1395-тонный KRI Nanggala-402 был построен в 1977 году немецкой судостроительной компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) и пополнил ряды ВМС Индонезии в 1981 году, говорится в заявлении министерства обороны. Согласно сайту секретариата кабинета министров Индонезии, подводная лодка прошла двухлетний ремонт в Южной Корее, который был завершен в 2012 году.

В прошлом Индонезия использовала флот из 12 подводных лодок, закупленных у Советского Союза для патрулирования вод обширного архипелага. Сейчас на балансе ВМС Индонезии находится всего пять судов, включая две немецкие подводные лодки Type 209 и три новых южнокорейских судна. Индонезия, отмечают эксперты, стремится модернизировать свой оборонный потенциал, но часть оборудования, которое все еще находится на вооружении, устарела. Так, в последние годы произошли смертельные аварии, в частности, с участием стареющих военно-транспортных самолетов.