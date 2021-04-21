Politico: Забор вокруг Капитолия восстановят перед выступлением Байдена

Представители службы безопасности Капитолия обсуждают возможность восстановления ограждения вокруг здания конгресса в преддверии обращения президента США Джо Байдена, которое состоится 28 апреля. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники. Необходимость возведения забора также связана с протестами, которые могут вспыхнуть после объявления приговора полицейскому Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Забор, установленный после штурма Капитолия шестого января, был убран всего несколько недель назад. Решение о демонтаже было принято после того, как представители Демократической и Республиканской партий высказали опасения, что заграждение затрудняет движение автотранспорта и создает "впечатление крепости", пишет РИА Новости.

Ожидается, что во вторник предложение о восстановлении забора будет вынесено на одобрение полиции Капитолия. Стоимость работ составит два миллиона долларов. Периметр огражденной территории будет меньше, чем в прошлый раз, а улицы, прилегающие к зданию, останутся открытыми.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. Жертвами беспорядков стали пять человек.