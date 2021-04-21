Послание президента Федеральному Собранию продолжалось 78 минут

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году продолжалось 1 час 18 минут. В прошлом году выступление длилось примерно столько же - 1 час 12 минут.

В рамках Послания президент РФ Владимир Путин анонсировал ряд важных мер поддержки семьям с детьми и одиноким родителям, включая выплаты на детей школьного возраста и оплату больничных. "РГ" собрала главные поручения главы государства.

Также в своем Послании глава государства предложил пакет мер по поддержке регионов и экономики, а также пообещал жесткий ответ на любые провокации.