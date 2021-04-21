Путин о помощи семьям с детьми. Главное

- все семьи, где есть дети школьного возраста, в середине августа получат по 10 тысяч рублей на ребенка, включая будущих первоклашек;

- неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно с 1 июля назначат выплату, средний размер которой по стране составит 5 650 рублей;

- беременные женщины в сложной материальной ситуации, вставшие на учет на ранних сроках, получат выплату в среднем 6 350 рублей в месяц;

- родителям детей в возрасте до 7 лет включительно оплатят больничный по уходу за ребенком в полном объеме вне зависимости от трудового стажа;

- в 2021 году родителям вернут половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию