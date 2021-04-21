Путин призвал ускорить введение сбора за утилизацию упаковки

Ускорить введение расширенной ответственности производителей за утилизацию упаковки призвал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Она должна начать действовать уже в этом году, сказал глава государства.

"Принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла, - сказал Владимир Путин. - Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки".

Новая концепция расширенной ответственности производителя, которую подготовили вице-премьер Виктория Абрамченко и представители бизнеса, должна была заработать с 1 января 2022 года. Она предполагает 100-процентную утилизацию упаковки за счет производителя или импортера товара. Компании обязаны самостоятельно организовать переработку или заплатить экологический сбор, размер которого вдвое выше расходов, необходимых для выполнения своих обязанностей в рамках концепции расширенной ответственности производителя.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию