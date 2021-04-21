Путин: Продолжительность жизни россиян к 2030 году составит 78 лет

Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения и добиться средней продолжительности к 2030 году в 78 лет, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного Послания Совету Федерации.

Президент напомнил, что Россия столкнулась с пандемией, когда наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов, поэтому ситуация в сфере демографии сегодня чрезвычайная. И менять своих стратегических целей мы не будем, подчеркнул он.

"Сбережение народа России - наш высший национальный приоритет. Им определяются все положения Конституции: о защите семьи, важнейшей роли родителей в воспитании детей, укрепления социальных гарантий, развитии экономики образования и культуры", - заключил Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию