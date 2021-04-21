Путин: Результат в улучшении делового климата должен быть осязаемым

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать набранный темп в части поддержки бизнеса, результат в улучшении делового климата должен быть осязаемым. Об этом шла речь в Послании Федеральному Собранию.

В качестве примера глава государства привел строительство завода - построить завод "под ключ" в России должно быть проще, чем в других странах мира.

Президент также поручил кабмину восстановить рынок труда к концу года.

"РГ" провела онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию