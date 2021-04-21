Суд проверит законность приговора Шамсутдинову

В Апелляционном военном суде проходит апелляционное слушание по делу Рамиля Шамсутдинова, осужденного за убийство сослуживцев в воинской части ЗАТО Горный Забайкальского края.

Как сообщили РИА Новости представители суда, в ходе заседания будет проверена законность приговора, вынесенного ранее.

Напомним, что Шамсутдинов был осужден на 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также в общей сложности должен возместить потерпевшей стороне 9,8 миллиона рублей за моральный ущерб. В октябре 2019 года при смене караула он открыл огонь по солдатам и офицерам. Погибли восемь человек, еще двое были ранены. Преступление солдат-срочник совершил из-за издевательств, которые ему пришлось выносить в части. Сам Рамиль Шамсутдинов признал свою вину в содеянном.

Адвокаты осужденного считают, что вынесенный приговор необходимо смягчить. Потерпевшая сторона, в свою очередь, настаивает на пожизненном заключении. Суд рассмотрит апелляционные жалобы обеих сторон.