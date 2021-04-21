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21.04.2021 18:09
Рубрика: Спорт

"Крылья Советов" по пенальти обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России

Текст: Александр Ершов
В 1/2 финала Кубка России по футболу "Крылья Советов" в гостях в серии пенальти переиграли "Ахмат" - 4:1. В основное время команды голов не забили. В борьбе за престижный трофей самарский клуб встретится с победителем второго полуфинала, в котором сегодня вечером в Москве сыграют "Локомотив" и ЦСКА.
Фото: Магомед Абасов/РИА Новости Фото: Магомед Абасов/РИА Новости
Фото: Магомед Абасов/РИА Новости

"У противостояния на "Ахмат Арене", в котором встречаются команды из премьер-лиги и ФНЛ, имеются несколько любопытных моментов. Волжане в своей истории трижды выступали в финалах этих турниров (в 1953 и 1964 годах - Кубка СССР и в 2004-м - Кубка России), но каждый раз проигрывали в этих встречах. Причем 17 лет назад проиграли со счетом 0:1 именно коллективу из столицы Чечни, носившего название "Терек". Любопытно, что 17 мая 2014 года на столичном стадионе "Локомотив" РПЛ представляли самарцы, а первый дивизион - грозненцы. А решающий мяч форвард "Терека" Андрей Федьков забил на 92-й минуте. С тех пор до финала Кубка России никто из соперников больше не добирался.

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP
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Для хозяев и их главного тренера Андрея Талалаева результат сегодняшней встречи чрезвычайно важен: "Ахмат" в сезоне в лучшем случае может побороться лишь за попадание в десятку РПЛ, а вот поставленную руководством клуба задачу по итогам сезона добыть путевку в еврокубки пока никто не отменял. И выполнить ее можно только с помощью Кубка России.

Ну а "крылышки", которые под руководством Игоря Осинькина уверенно лидируют в первенстве ФНЛ и очень близки к возвращению в премьер-лигу, естественно, постараются пройти дальше и по кубковой лестнице. Во всяком случае, в недавнем четвертьфинале против московского "Динамо" (2:0) волжане показали очень достойную игру.

Продолжение последовало уже в дебюте сегодняшнего матча. Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев (на его счету 33 гола), получив мяч в центре штрафной грозненцев, ловко развернулся и едва не отправил его под перекладину. Правда, бразильский центральный защитник волжан Алвеш на шестой минуте за грубость получил совсем уж ранний "горчичник".

Постепенно хозяева забрали мяч под свой контроль, оттеснив основные силы соперника к собственной штрафной. И у ворот "крылышек" в середине тайма стали возникать довольно опасные моменты, которые удавалось ликвидировать Ломаеву. 22-летний голкипер самарцев дважды вытащил из своего правого угла мячи после хлестких ударов издали в исполнении полузащитников Алмаси и Швеца, а затем еще и в упор с близкого расстояния от форварда Ильина.

Впрочем, с помощью ответных резких контратак гости заставили "Ахмат" (грозненцы успели подать еще и четыре угловых) играть чуть осторожнее, переведя к перерыву основные действия в середину поля.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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В начале второй половины в чрезвычайно вязкой и весьма жесткой игре первыми снова могли отличиться гости: удар Ежова с 15-ти метров голкипер "Ахмата" Гудиев отразил не без труда.

Хозяева тут же ответили выходом Бериши, которого вратарь волжан сумел лишь в последний момент оттеснить от мяча на самой линии штрафной.

Заметим, к 74-й минуте команды получили от арбитра Москалева уже восемь (!!) желтых карточек, причем пять из них пришлись на футболистов "Ахмата".

Однако забить никому из соперников так и не получилось - 0:0. Так как на этой стадии Кубка России дополнительное время не предусмотрено, то судьбу победителя противостояния определилась в серии 11-метровых. Любопытно, что "Крылья Советов" на последней минуте провели замену вратаря, выпустив под пенальти на последний рубеж Фролова.

В серии пенальти удачливее оказались игроки гостей - 4:1: Два удара удалось отразить именно Фролоу. Таким образом, команда из Самары вышла в финал Кубка России.

Соперник "крылышек" по решающему матчу турнира станет известен примерно через три часа, когда в Москве завершится второй полуфинальный поединок, в котором встретятся "Локомотив" и ЦСКА. Финал Кубка России по футболу сезона 2020/21 пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде.

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