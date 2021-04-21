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21.04.2021 20:10
Рубрика: Дороги

"Автодор" готов начать строительство трассы М-12 до Екатеринбурга в 2022 году

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проектно-изыскательские работы по продлению трассы М-12 до Екатеринбурга начнутся в этом году, а строительство - в 2022 при условии обеспечения соответствующего финансирования, заявили в госкомпании "Автодор".

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
В 2021 году отремонтируют более 270 километров дорожной сети "Автодора"

Новая автомобильная дорога объединит Приволжский и Уральский федеральные округа и пройдет по территории республик Татарстан, Башкортостан, Свердловской области.

Время в пути на от Казани до Екатеринбурга сократится с 14 до 7 часов, уточнили в "Автодоре".

Новая трасса станет продолжением уже реализуемого проекта трассы М-12 которая пройдет по пяти регионам. "На данный момент на М-12 идет подготовка территории под строительство на всех почти 800 км, параллельно ведутся проектные работы", - отметили в "Автодоре".

Трассу М-12 строят в рамках исполнения указа президента России от 07.05.2018 № 204. Автодорога "Москва - Казань" станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

#дороги