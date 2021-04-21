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21.04.2021 11:14
Рубрика: Происшествия

Подельника экс-главы Челябинска приговорили к восьми годам колонии

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Центральный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику городского управления капитального строительства Евгению Пашкову, обвиняемому в получении 2,5 миллионной взятки вместе с экс-градоначальником Евгением Тефтелевым. Экс-чиновнику назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, сообщили в среду в прокуратуре региона.

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- В суде установлено, что с сентября 2015 по апрель 2019 года Евгений Пашков получил от руководителя строительной компании взятку в размере 1,3 миллиона рублей за общее покровительство при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных и подрядных работ на территории города, - сообщила представитель прокуратуры Ольга Щербинина. - За совершение тяжкого коррупционного преступления ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком еще на пять лет без штрафа.

Стоит отметить, что гособвинение требовало для чиновника 11 лет лишения свободы со штрафом в 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах государственной власти еще на 10 лет.

Однако суд учел положительные характеристики обвиняемого, наличие трех несовершеннолетних детей, а также частичное признание вины и безупречное прошлое.

В прокуратуре сообщили, что вопрос об обжаловании приговора решат после его изучения.

Как уже сообщала "РГ", начальник и подельник осужденного, экс-глава города Евгений Тефтелев, сразу признавший вину и активно сотрудничавший со следствием, в октябре прошлого года был приговорен к трем годам лишения свободы со штрафом в 37,5 миллиона рублей. Однако прокуратура намерена обжаловать это наказание, как чрезмерно мягкое.

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