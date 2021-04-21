Дистанционные решения будут востребованы и после пандемии

"Цифра" становится неотъемлемой частью учебного процесса, стимулируя преподавательское сообщество и IT-компании совместно формировать новые методики обучения. Отечественные разработки в этой сфере находят все больший спрос не только в России, но и за рубежом.

Увидеть однокурсников после года учебы на дистанте приятно, хотя в масках узнаешь не всех. РИА Новости www.ria.ru

Еще год назад, в самом начале коронавирусного кризиса и последовавших ограничений, главной задачей образовательных учреждений стала необходимость обеспечить дистанционный формат взаимодействия преподавателей и студентов. Можно сказать, массовое использование дистанционного обучения стало актуальным трендом минувшего года. В ход пошел широкий круг сервисов для обеспечения видео-конференц-связи как иностранных, так и российских разработчиков. Это такие сервисы, как Microsoft Teams, Zoom, система Edmodo, Webinar.ru и другие, включая чаты в социальных сетях. При этом у каждого инструмента обнаружились свои особенности, недостатки и преимущества.

Год работы на дистанционке позволил получить новые компетенции и предложить те наработки, которым аудитория отдает свои симпатии. Так, например, вузы, имеющие разветвленную сеть в разных регионах, выбирают такой формат, как межкампусные курсы. Он позволяет значительно расширить и географию, и аудиторию преподавания. Еще одним востребованным инструментом стал формат "перевернутого класса". Как рассказала Екатерина Морозова из Открытого университета Сколково, он помогает "вынести" всю подготовительную работу, в частности, изучение теоретического базиса за пределы коллективных коммуникаций, а уже во время общей сессии студенты проговаривают те сложности, которые испытали с усвоением материала.

Российские разработки, в частности в сфере школьного образования, оказались достаточно востребованными и за рубежом. Как пояснила доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина, наши педагоги быстро перестроились, освоили новые технологии и перевели свои предметы на онлайн-платформы. "Новое веяние - они активно записывают видеокурсы своих лекций. Так, компания "ЯКласс" вышла на рынки онлайн-образования в 10 странах, Учи.ру работает в 8 странах, Дневник.ру представлена в трех странах. Недавно компания Skyeng вышла на испанский рынок со своей образовательной платформой. Еще одна платформа - Мобильное электронное образование - единственная в России образовательная платформа, разработанная авторами ФГОС для детей от 3 лет до 11-го класса, была внесена в список социально значимых ресурсов РФ в 2020 г.", - отмечает она.

Технологические разработки новых форм обучения все чаще становятся ответом на субъективные потребности его участников. Опыт прошлого года свидетельствует, что нередко образовательный процесс упирается в сложности, например, психологического характера. Основная проблема - удержать внимание аудитории.

На удаленке достаточно сложно следить, например, красит ли девушка ногти или готовит презентацию, отмечает Екатерина Морозова. И здесь цифровые подходы срабатывают не всегда, а решением может стать организация подачи самого материала, например, в виде коротких сегментов с контролем выполнения каждого из них.

Российские разработки, в частности в сфере школьного образования, оказались востребованными и за рубежом

Еще один аспект - известная консервативность преподавательской среды. Для некоторых преподавателей цифровая активность с постоянной вовлеченностью в коммуникацию зачастую становится пересмотром всей жизненной позиции. Но и здесь отечественные разработчики готовы предложить ряд интеграционных сервисов, в частности, легальную переработку контента для онлайн-курсов. Как рассказал директор партнерских и образовательных программ Образовательной платформы "Юрайт" Александр Сафонов, разработкой таких гибких курсов сейчас занимаются очень много университетов и преподавателей. Поэтому подобный сервис интеграции все более востребован.

Однако, по большому счету, ни один современный сервис не может охватить весь необходимый объем цифровизации университета, отмечает эксперт. "Все зависит от того, насколько точно вуз сможет подобрать те решения, которые будут удовлетворять его потребностям и с точки зрения преподавания, и с точки зрения финансов, и с точки зрения дополнительных ограничений, например, на использование зарубежных сервисов", - констатирует он.

Сегодня уже очевидно, что диджитализация образования невозможна без создания сильного университетского сообщества. Ведущую роль здесь занимает межвузовское взаимодействие на платформе Университетского консорциума исследователей больших данных. "Команда консорциума смогла разработать и внедрить платформу временного трудоустройства студентов, где на первом этапе работодателями выступили сами университеты. Но практика показала, что возможности UniProfi выходят за рамки только организации подработки: интеграция с системами университета позволяет собирать и анализировать большие данные цифрового следа студента и формировать верифицированное портфолио для студента. Подключение в качестве работодателей выпускников вуза позволяет заложить основы для создания сообщества студентов и выпускников", - комментирует директор Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Вячеслав Гойко.

В последнее время мы наблюдаем всеобъемлющую трансформацию как школьного, так и вузовского образования. А повальная цифровизация всех базовых образовательных и учебных процессов набирает все большие обороты. Если изначально пандемия стала внезапной проверкой всей системы образования на прочность, то затем она же стимулировала все разнообразие экспериментов и разработок по внедрению новейших процессов электронного обучения. Эти процессы используются как для решения масштабных задач, так и для поиска конкретных талантов и людей. Цифровые решения в образовательной сфере показали себя не только эффективными в период массового вынужденного перехода на дистанционное обучение, но и будут востребованы в дальнейшем, полагают эксперты.