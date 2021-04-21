Российскую анимацию увидят во всем мире

Завершил свою работу крупнейший рынок телевизионного контента MIPTV, который второй год подряд проходит в цифровом формате. В его работе приняли участие 38 компаний из нашей страны. Сейчас подведены первые итоги.

Анимационные сериалы "Смешарики" и "ПинКод" выйдут на платформе MyToonz и будут показаны в Индии, странах Европы, Латинской Америки, Азии, Северной Америки и Африки. "Смешарики", "Малышарики" и спин-офф "ПинКод" также появятся на новой платформе Sensical компании Common Sense Network, которая будет запущена во втором квартале 2021 года в США и Канаде.

Компания "Рики" , которая стоит за этими анимационными проектами, также передала компании Smile TV эксклюзивные телевизионные права на сериал "ПинКод" и неэксклюзивные права на проект "Панда и Крош" на территории Греции и Кипра.

Компания Deagostini приобрела эксклюзивные премьерные права на сериал "Тима и Тома" в Италии. Она также будет развивать проект на итальяноговорящих территориях Швейцарии, Мальты, Монте-Карло, Сан Марино и Ватикана.

Продюсерская компания "Среда" подписала соглашение с международной компанией Armoza Formats (принадлежит ITV Studios) о продаже прав на дистрибуцию сериала "Секреты семейной жизни". Кроме того, телеканал НТВ анонсировал сделку о продаже драмы "Потерянные", комедийного детектива "Фемида видит" и ретро-детектива "Душегубы" французскому дистрибьютору Ampersand Fiction. По итогам соглашения проекты НТВ будут показаны в странах Европы, Азии, Северной Америки и Африки.

Компания Art Pictures Distribution, которая представила на рынке контент СТС Медиа и more.tv, заключила сделки о продаже форматов сериала "Кухня" и проекта "Решала" польской компании Tako Media.

Компания Pro Plus (Словения) тоже приобрела права на формат сериала "Кухня", а сербская PRVA Telewizija тоже купила проекты "Кухня. Война за отель" и "Решала".

Art Pictures Distribution также подписала соглашение с компанией Mobinet (Монголия) о продаже целого ряда проектов. В пакеты вошли сериалы "Ивановы-Ивановы", "Гости из прошлого", "Мамочки", "Вокруг света во время декрета", "Филатов" и "Наследники". В ближайшее время компания планирует анонсировать подписание сделок с партнерами из Южной Кореи, Турции и Казахстана.

Оригинальный сериал START "Контейнер" был отмечен в финале престижного международного конкурса сериалов MIPDrama среди 12 самых многообещающих проектов со всего мира. Новые оригинальные проекты видеосервиса были также представлены в рамках отдельного шоукейса - сериалы "Вампиры средней полосы", "Новенький", "Медиатор", "Бывшие" и мини-сериал "Пассажиры". Также участники увидели документальный проект "Крепость: история российского кризиса". Сейчас рассматриваются предложения от международных партнеров.

Во время Digital MIPTV прошли традиционные сессии Fresh TV от исследовательской компании The WIT - этом году компания включила в рейтинги самых ожидаемых проектов два сериала из России. Новый проект more.tv режиссера Евгения Сангаджиева о вебкам-индустрии "Happy End" вошел в рейтинг Fresh TV Young Adults, а сериал "Чикатило" производства Okko о самом известном серийном убийце советской эпохи был отмечен в рейтинге Fresh TV Fiction.

Компания "Один-Медиа" отметила интерес к проекту "Новая земля" от коллег из Великобритании, Китая и Германии. ТВ-шоу "Военная приемка" получило предложения из Китая, Японии и Тайваня. Компания находится на финальной стадии переговоров по продаже документальной драмы "Урарту. Забытое царство" в Италию.

Преимущества онлайн-формата - платформа Digital MIPTV продолжает свою работу - весь контент рынка, кроме шоукейса MIPDrama, доступен для зарегистрированных участников до 14 мая.