Система отслеживания автомобилей заработала в Центральном федеральном округе

Система, позволяющая отслеживать автомобили, вычислять угнанные машины, а также тех, кто передвигается на поддельных номерах, заработала в Центральном федеральном округе. Планируется, что до конца года она начнет работать в большинстве регионов России.

МВД перевело центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД на новое программное обеспечение под названием "Паутина", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-центр МВД. "Паутина" довольно давно используется для предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с хищением или угоном транспортных средств, а также для розыска машин. Но до недавнего времени работала только в нескольких регионах. В том числе в Москве и Московской области. "Российская газета" уже рассказывала об этой системе.

Что же она из себя представляет? По сути это просто специальная программа, которая очень умно анализирует поступающую информацию о движении транспорта, используя принцип "автомобиль не может появиться ниоткуда и исчезнуть в никуда". Причем эта программа может выполнять сотни тысяч задач одновременно. А информацию она получает со всех камер наружного наблюдения, не только с комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений. Она распознает марку автомобиля. Также она может отыскать машину лишь по части номера, причем распознает и проверяет по федеральным базам все типы регистрационных знаков, в том числе иностранные. Способна вычислять движение автомашин-"двойников" на территории России. Впрочем, многие способности системы по понятным причинам не разглашаются.

Как это работает? В ситуационном центре на экране вдруг начинает мигать некий объект - подозрительная машина. Инспектор передает информацию об автомобиле ближайшему экипажу ДПС. Тот останавливает машину и проверяет ее.

Система способна вычислять угнанные автомобили еще до того, как об угоне заявит автовладелец. Такая идея была реализована на основе нетипичного поведения автомобиля. Например, под камерой проехал автомобиль, но система знает, что машина с таким номером в этот район за последнее время не въезжала. И она тут же подает сигнал, что эту машину нужно проверить. Вдруг ее угнали, а номера перевесили?

За месяцы, а тем более годы эксплуатации автомобиля вырабатываются определенные маршруты. Корреспондент "РГ" лично в этом убедился, проверив движение своего автомобиля, когда тестировалась возможность системы отслеживать нетипичное поведение. Если маршрут отличается от стандартного - это тоже сигнал к тому, чтобы проверить машину.

В общем, за время эксплуатации системы с 2012 года количество угонов в Москве и области снизилось с 12 тысяч машин в год до 1,6 тысяч. Выросла раскрываемость подобных преступлений. Полноценное покрытие хотя бы Центрального федерального округа позволит еще более эффективно отыскивать такие машины.

А уж если к системе подключаться все регионы, то найти угнанный автомобиль перестанет быть проблемой. Впрочем, для эффективной ее работы есть еще одно важное и крайне дорогое условие: покрытие камерами всех дорог. Сейчас лидеры по количеству камер это Москва и Московская область, Татарстан и Краснодарский край.