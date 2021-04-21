Сетевой этикет (или "нетикет", от англ. "net", "сеть") начал складываться уже в конце XX века. Но прошлый год привел к такому стремительному росту роли цифрового общения в нашей жизни, что о правилах поведения в Сети пришлось задуматься даже тем, кто раньше вообще не придавал этому значения.

Ольга Лукинова: Модные нынче голосовые сообщения порой неудобны и крайне неуместны. Фото: instagram.com / @digital_etiquette_mems

Как не оказаться на совещании в пижаме? Стоит ли обижаться на точку в СМС? Кому можно отправить голосовое сообщение? Об этом мы поговорили с экспертом Ольгой Лукиновой, автором книги "Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете".

Зачем понадобился особый сетевой этикет? Нельзя ли просто перенести в Сеть обычную вежливость?

Ольга Лукинова: Этикет ведь задается контекстом. Есть, например, дипломатический этикет, светский этикет. Что касается цифрового общения, то здесь тоже контекст задает свои правила, и да, чаще они совпадают с обычным этикетом. Но есть и заметные расхождения. Например, повседневный этикет говорит нам: поздоровавшись, ждем, пока собеседник ответит. Потом может состояться смол-ток, непринужденный разговор, и лишь затем переходим к делу. Но цифровой этикет построен на желании сэкономить время. Он требует не церемониться и сразу изложить вопрос.

Но появились и невероятные цифровые "церемонии": так, точка в конце сообщения якобы может считываться как резкость...

Ольга Лукинова: На своем телеграм-канале я проводила опроc: слышите ли вы агрессию в точке? И люди отвечали "да". Им слышатся агрессия, желание завершить разговор, обида. Правда, точка несет дополнительный смысл лишь в том случае, если собеседник обычно точки не ставит, а тут вдруг поставил. Так что можно присматриваться к собеседнику и немножко зеркалить.

Иногда даже в деловом сообщении хочется поставить смайлик или скобочку. Это допустимо?

Ольга Лукинова: Скобочка - это вежливая точка. Мы ставим скобочку, чтобы подчеркнуть свое доброжелательное отношение. Вообще, смайлики, скобочки и эмоджи - это сокращение дистанции. Как и в переходе на "ты", первым может сократить дистанцию старший - по возрасту, званию, должности.

Принято предупреждать сообщением, что будешь звонить. Иначе ты зайдешь в личное пространство

А правда ли, что сразу звонить по телефону уже невежливо, лучше сначала написать?

Ольга Лукинова: Да, уже формируется норма, которая гласит, что звонок - это вторжение в личное пространство. Когда не было даже домашних телефонов, было допустимо прийти в гости без приглашения. А сейчас, когда есть мессенджеры, принято предупреждать сообщением, прежде чем ворваться звонком на мобильный в личное пространство человека. Чтобы избавить себя от неловких ситуаций, стоит заранее уточнять у собеседника, как ему удобнее контактировать - звонить, списываться по электронной почте или в мессенджерах. Причем писать в мессенджер - это более напористо, чем на почту. Ведь так сложилось, что на электронное письмо можно отвечать от суток до недели, а в мессенджере принято давать ответ в тот же момент, как открыли сообщение. В крайнем случае - до суток.

Если нужно впервые обратиться к незнакомому человеку по делу, прилично ли найти его в соцсети? Многие считают беспардонными голосовые сообщения. Но когда их все-таки можно использовать?

Ольга Лукинова: Голосовые сообщения незаменимы, если нужно передать невербальную информацию. Например, надо описать автомеханику, как стучит машина. Дать послушать врачу, как кашляет ребенок. Отправить устное задание репетитору. Если вы общаетесь с кем-то в другом часовом поясе, такие сообщения заменяют телефонный разговор. Голосом можно отправить поздравление, оно получится теплым, личным, его можно переслушивать, в отличие от телефонного звонка. Часто с пожилыми родственниками, которым трудно читать с экрана и печатать, люди общаются с помощью таких сообщений. Но когда нужно решить срочный вопрос, голосовые сообщения неудобны и неуместны.

В нашу жизнь решительно вошли рабочие совещания онлайн. Как их регламентирует нетикет?

Ольга Лукинова: В декабре мы проводили исследование, в котором принимали участие больше двух тысяч человек. Мы изучали, какие нормы уже начали складываться в сфере рабочих совещаний по "Зуму", "Скайпу" и т.д. В результате был собран огромный объем информации и составлен свод правил из 50 пунктов: как нужно вести себя на совещаниях.

Целых 50 правил?!

Ольга Лукинова: Да, и одно из основных правил - стараться минимизировать количество онлайн-совещаний. Многие так увлеклись этим форматом, что там, где раньше достаточно было СМС, теперь собирается целый форум. Можно уменьшить длительность встречи, число участников - звать только тех, кто реально необходим. Есть лайфхак: назначайте видеовстречу не на "круглое" время. Например, не 13.00, а 13.10, чтобы у человека с предыдущей конференции было несколько минут на перерыв.

А что еще беспокоит участников видеосовещаний?

Ольга Лукинова: Настоящая интрига - нужно ли, чтобы под столом была правильная одежда или пижамных брюк достаточно? Тут мнения разделились 50 на 50. Признаюсь, у меня самой был эпизод: читала лекцию в Zoom как раз о том, как хорошо выглядеть во время видеоконференции. И вдруг моя кошка начала чудить. Пришлось вскочить - а на мне как раз были пижамные штаны! Так неловко! Всегда лучше подстраховаться и надеть правильную одежду.

А можно отключать свою камеру, так, что вместо вас все видят лишь черный квадратик?

Ольга Лукинова: Если разговор тет-а-тет или на небольшое количество собеседников, крайне невежливо выключить свою камеру. Но когда идет лекция или доклад, слушатели могут отключать экран, если их не попросил об обратном спикер.

Среди преподавателей ведутся споры, нужно ли заставлять учеников включать камеры...

Ольга Лукинова: И тут я со своими коллегами не соглашаюсь, у меня есть аргументы за то, чтобы позволить студентам слушать меня так, как им комфортно. У школьников множество способов заставить учительницу думать, что ты вовлечен, а на самом деле... Тут вопрос к педагогу, как заинтересовать подростков. Я считаю, камеры для них - лишний стресс. Они начинают себя чувствовать тоже объектами внимания, это нервирует. А еще, когда они видят не только лектора, но и всех своих одногруппников, их внимание рассеивается.

Правда ли, что кадровики любят просматривать соцсети человека при приеме на работу?

Ольга Лукинова: По статистическим данным ресурса hh.ru, 73% работодателей проверяют страницы кандидатов. Так что важно следить за тем, как ты выглядишь в соцсетях. Банки отслеживают страницы своих должников, членов их семей и даже друзей. И так же они поступают, когда решают, выдавать ли кредит. Некоторые посольства требуют прислать ссылки на соцсети, когда вы подаете на визу. Но вовсе удалиться из всех соцсетей - подозрительная стратегия. Так или иначе лучше присутствовать.