Суд постановил снова закрыть школы Буэнос-Айреса из-за пандемии COVID-19

Федеральный суд Аргентины по административным делам встал на сторону президента страны Альберто Фернандеса и поддержал его решение закрыть столичные школы из-за пандемии, сообщает телеканал TN со ссылкой на решение суда.

Напомним, после объявленного главой государства ужесточения ограничений и перевода школьников на домашнее обучение, мэр Буэнос-Айреса подал жалобу в Верховный суд. Однако, не дожидаясь рассмотрения этого дела, суд Буэнос-Айреса, рассмотрев жалобы групп граждан, постановил оставить школы столицы открытыми вопреки указу президента. Такое решение Фернандес назвал правовым хаосом и обратился со встречным заявлением в федеральный суд, пишет РИА Новости.

Теперь школы, которые с понедельника, 19 апреля, остались открытыми, должны снова закрыться, проработав лишь пару дней. Весь прошлый год ученики занимались дома, а в классы вернулись полтора месяца назад.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в Аргентине приближается к трем миллионам человек (2 747 475). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19.