Toyota выпустит бюджетный седан Belta - конкурента Vesta, Rio и Solaris

Компания Toyota зарегистрировала новое торговое наименование - Belta. Предполагается, что под ним будет продаваться новый субкомпактный седан марки, являющийся копией модели Suzuki Ciaz.

Ciaz является рекордсменом по габаритам в сегменте. Длина его составляет 4490 мм, а размер колёсной базы - 2650 мм. Например, у Hyundai Solaris - 4405 и 2600 мм соответственно, Lada Vesta чуть больше, но всё равно не дотягивает до седана Suzuki: 4410 и 2635 мм.

Рецепт превращения Ciaz в Toyota Belta будет простым: как и в случае, например, с Toyota Urban Cruiser, всё дело ограничится переклейкой шильдиков и пересмотром состава комплектаций - у Toyota Belta они будут богаче.

Силовые агрегаты новинке Toyota достанутся от Ciaz без изменений: 105-сильная "четвёрка" объёмом 1.5 литра, работающая в паре с 5-ступенчатой МКП или 4-диапазонным "автоматом".

О сроках появления Toyota Belta пока ничего неизвестно. Седан будет предлагаться в Индии и, возможно, в Таиланде.