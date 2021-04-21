Тридцать пять лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа

День 26 апреля 1986 года черной меткой останется в нашей истории. В этот день 35 лет назад произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС.

Чтобы максимально уменьшить ущерб для экологии, с первых же дней после аварии начали проводить дезактивацию зараженной территории. РИА Новости www.ria.ru

Под радиационный удар попали 23 процента территории Беларуси. Ущерб в расчете на 30-летний период ликвидации последствий составил астрономическую сумму в 235 млрд долларов. Трагедия затронула и российские регионы. В решение сложнейших проблем защиты здоровья людей и реабилитации пострадавших территорий включилось и Союзное государство. В числе первых союзных программ стали чернобыльские. Миллиарды рублей, вложенные в строительство и оснащение медицинских учреждений, информирование населения, защитные мероприятия в сельском и лесном хозяйстве, помогли сообща справиться с бедой.

История преодоления последствий трагедии достойна многотомной летописи, и когда-нибудь она будет написана. А сегодня мы приведем лишь 10 ярких фактов совместной работы.

1998 год. Начала действовать первая программа Союзного государства (1998-2000 годы). На тот момент Беларусь, которой авария нанесла ущерб, равный 32 годовым бюджетам, реализовывала вторую национальную программу по преодолению последствий аварии. Для страны, после развала СССР вынужденной тащить на себе груз чернобыльских проблем фактически в одиночку, союзные программы стали мощной поддержкой. В частности, первая программа, рассчитанная на три года, обеспечила создание единой материально-технической базы для лечения пострадавших граждан Беларуси и России.

2000 год. Первую продукцию выпустил Гродненский завод медпрепаратов, созданный для обеспечения медикаментами населения пострадавших районов Беларуси и России. Союзный бюджет профинансировал создание проекта и приобретение оборудования. В Гомеле продолжал строиться Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Он принял первых пациентов в декабре 2003 года. Оснащаются современным оборудованием Всероссийский центр экологической медицины в Санкт-Петербурге, Медицинский радиологический научный центр в Обнинске.

На реализацию четырех программ по ликвидации последствий чернобыльской аварии из бюджета Союзного государства было выделено 3,5 млрд российских рублей

2002 год. Начало реализации второй программы Союзного государства (2002-2005 годы). Продолжается оснащение медицинских центров современным оборудованием, внедряются передовые технологии диагностики и лечения жителей загрязненных территорий и ликвидаторов. Благодаря этому более 2,5 тысячи человек в год смогли получать высокотехнологичную медицинскую помощь.

2005 год. Создан Единый белорусско-российский регистр лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В банк данных, охватывающих все категории чернобыльцев, занесено почти 330 тысяч человек. Данные позволили прогнозировать рост или, напротив, снижение числа болезней среди тех или иных категорий людей, дальнейшее развитие радиологической, медико-демографической, социально-экономической и социально-психологической обстановки на радиоактивно загрязненных территориях. Благодаря учету и мониторингу отныне практически все чернобыльцы стали находиться под постоянным медицинским контролем, лечиться в ведущих медицинских центрах двух стран. Кроме того, единый чернобыльский регистр имеет и научное значение. К его базам стали обращаться многие отечественные и международные научные центры, занимающиеся проблемами радиационных угроз, чтобы во всеоружии и в любой момент встретить аварию, обойтись наименьшим количеством потерь.

2006 год. Реализуется третья программа Союзного государства (2006-2010 годы). Она носила более комплексный характер. Помимо медицинского направления деньги вкладывались в проекты сельского и лесного хозяйства. Более 204 тысяч гектаров загрязненных сельхозугодий Беларуси и России, 120 тысяч гектаров леса стали пригодны для хозяйственного использования без ограничения по радиационному фактору. Дополнительно оснащены оборудованием пункты радиационного контроля и мониторинга на территории Беларуси.

2007 год. Заработал Российско-Белорусский информационный центр по проблемам последствий чернобыльской катастрофы. Развитие единого информационного банка данных, издание бюллетеней, популярных брошюр, листовок - эти и другие мероприятия, проводимые им, способствовали организации безопасного проживания людей на загрязненных территориях.

2010 год. Издан Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на пострадавших территориях России и Беларуси, показывающий не только то, как трансформировалось радиационное излучение на пострадавших территориях, но и перспективы этого процесса до 2056 года. Издание включает в себя обзорный раздел, иллюстрирует динамику радиоактивного загрязнения в Беларуси и России сельскохозяйственных земель, лесов, водоемов и рек, отражает миграцию радиоизотопа цезий-137 в Брянском Полесье и на Среднерусской возвышенности, отражает радионуклидный состав на восточном чернобыльском следе. Содержательную часть иллюстрируют карты радиационного загрязнения - и в масштабе Европы в целом, и отдельных областей Беларуси и России. Причем ретроспективно: отражена ситуация на 1986, 1996, 2006 годы, но есть и прогнозы на каждые 10 лет вплоть до 2056 года. Справочный раздел содержит сведения, как радиация повлияла на численность населения пострадавших районов, их экономические возможности.

Сразу же после катастрофы, с 1986 года, зона отчуждения Чернобыльской АЭС была закрыта для свободного доступа. Фото: Роман Щербенков

В этом же году создан Каталог средних годовых эффективных доз облучения критических групп жителей населенных пунктов Гомельской области, расположенных на загрязненных территориях. Экономическая эффективность методики составила 280 000 USD на текущие пять лет.

2013 год. Началась реализация четвертой программы Союзного государства (2013-2016 годы). Ее итог - внедрение новых медицинских технологий в кардиологии, онкологии, педиатрии, акушерстве, обновление приборной базы для системы контроля радиоактивного загрязнения. Кроме того, прошло масштабное переоснащение детских реабилитационно-оздоровительных центров (на территории Беларуси их 13). Ежегодно там проходят оздоровление около 100 тысяч детей.

2015 год. Создан российско-белорусский интернет-портал. Его основной целью является формирование радиоэкологической культуры и развитие адекватного отношения людей к радиационной опасности. Акцент - на совместный опыт двух стран в преодолении последствий катастрофы. Проект объединил общие базы данных, архивные сведения, обучающие и развивающие программы, а также события, мероприятия, информационные продукты.

2019 год. Стартовала пятая программа Союзного государства. Ее основные задачи: совершенствование систем безопасности населения и сельскохозяйственного производства, создание условий для возвращения радиоактивно загрязненных территорий к нормальной жизни. Пройдут обследования отселенных территорий России и Беларуси, на основании которых будет сделан вывод о возможности их возврата в хозяйственный оборот.