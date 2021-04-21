В Кремле заверили, что финансов на меры из Послания Путина хватит

Комментируя эту тему в интервью радиостанции "Комсомольская правда", Песков объяснил, что дело - в тщательной проработке всех мер.

"Это все не с потолка берется", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о подготовке Послания, он назвал его во многом "плодом коллективного труда". Сотрудники администрации президента работали в теснейшей координации с правительством - со всеми профильными вице-премьерами и министрами.

В том числе в этом процессе принимал участие и Минфин. В результате серьезной проработки всех мер исключена ситуация, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджетов всех уровней. "Об этом не может быть и речи", - уверен Песков.

Отвечая на вопрос о времени, которое потребовалось, он рассказал, что подготовка президентских Посланий обычно занимает примерно полтора месяца. Свои предложения присылают практически все ведомства, многие главы регионов, а также общественные деятели.

Какая самая важная часть Послания для президента? На этот вопрос пресс-секретарь тоже ответил. По его словам, для Владимира Путина всегда самыми важными были проблемы доходов граждан.

"Президент четко сказал, что он понимает, насколько всем тяжело пришлось, - отметил он, - и он понимает, насколько актуальны проблемы доходов людей, которые понизились у многих, и проблемы бедности".

С этим, по его словам, связана последовательная линия президента на оказание помощи тем, кто нуждается в первую очередь.

Песков также подчеркнул, что "никакого мечтательства" в озвученных Владимиром Путиным в Послании мерах нет.

"Нет, президент совсем не мечтатель, - не согласился он с журналистом, - он абсолютно трезво оценивает ситуацию, еще раз говорю, он четко сказал, что он понимает, насколько тяжело многим, он понимает, насколько тяжелые последствия у коронавируса".