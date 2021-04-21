В Кремле заверили, что финансов на меры из Послания Путина хватит

Новости

Стали известны обстоятельства смерти актера Алексея Артамонова 17:20
Рядом с местом исчезновения подлодки ВМС Индонезии найдено пятно нефти 17:14
Пассажирская навигация откроется в Москве 24 апреля 17:08
Под Петербургом грузовик без тормозов протаранил 4 машины и автобус 17:07
Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет 17:04
В Чехии назначен новый глава МИД страны 16:54
Выборгская таможня не пропустила в Финляндию засушенных жуков 16:43
Опасные производства попросят предъявить современные технологии 16:41
В Кургане осудили лидера банды, убивавшей предпринимателей 16:40
Чекунков рассказал о мерах по демографическому развитию Дальнего Востока 16:36
Миротворцы РФ используют беспилотники для контроля обстановки в Карабахе 16:34
Песков рассказал о банковских вкладах Путина 16:28
МИД: Десять сотрудников дипмиссии США должны покинуть РФ до 21 мая 16:24
Песков: Путин в ночь перед Посланием спал меньше обычного 16:24
Власти Крыма оценили продление программы туристического кешбэка 16:13
Счетная палата примет участие в реализации мер по борьбе с бедностью 16:12
Песков объяснил, о каких "красных линиях" говорил президент в Послании 16:11
Песков: Судьба жителей Донбасса небезразлична России 16:09
ЦИК: Более 146 тысяч человек записались на пробное онлайн-голосование 16:06
Глава Минприроды: Деньги на экологию надо брать из компенсаций ущерба 16:03
В Москве начнется "погодная лихорадка" 16:02
Песков: Путин после второй прививки от коронавируса чувствует себя хорошо 16:00
Песков: Путину доложили о выступлении Зеленского 15:53
В Карелии после массового отравлении школьников возбудили дело 15:51
Косачев прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 16:12
Рубрика: Власть

В Кремле заверили, что финансов на меры из Послания Путина хватит

Текст: Татьяна Замахина
Все предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, не приведут к разбалансировке бюджета. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, он сообщил ряд деталей о подготовке Послания главы государства.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Комментируя эту тему в интервью радиостанции "Комсомольская правда", Песков объяснил, что дело - в тщательной проработке всех мер.

"Это все не с потолка берется", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о подготовке Послания, он назвал его во многом "плодом коллективного труда". Сотрудники администрации президента работали в теснейшей координации с правительством - со всеми профильными вице-премьерами и министрами.

Фото: istock
Путин о помощи семьям с детьми. Главное

В том числе в этом процессе принимал участие и Минфин. В результате серьезной проработки всех мер исключена ситуация, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджетов всех уровней. "Об этом не может быть и речи", - уверен Песков.

Отвечая на вопрос о времени, которое потребовалось, он рассказал, что подготовка президентских Посланий обычно занимает примерно полтора месяца. Свои предложения присылают практически все ведомства, многие главы регионов, а также общественные деятели.

Какая самая важная часть Послания для президента? На этот вопрос пресс-секретарь тоже ответил. По его словам, для Владимира Путина всегда самыми важными были проблемы доходов граждан.

"Президент четко сказал, что он понимает, насколько всем тяжело пришлось, - отметил он, - и он понимает, насколько актуальны проблемы доходов людей, которые понизились у многих, и проблемы бедности".

С этим, по его словам, связана последовательная линия президента на оказание помощи тем, кто нуждается в первую очередь.

Песков также подчеркнул, что "никакого мечтательства" в озвученных Владимиром Путиным в Послании мерах нет.

"Нет, президент совсем не мечтатель, - не согласился он с журналистом, - он абсолютно трезво оценивает ситуацию, еще раз говорю, он четко сказал, что он понимает, насколько тяжело многим, он понимает, насколько тяжелые последствия у коронавируса".

Курс рубля вырос на фоне Послания Путина
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

Главное сегодня

Путин сравнил нападки на Россию с поведением животных из книги Киплинга
Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет
Мурашко: Диспансеризация и профосмотры будут восстановлены не позднее 1 июля
"Роскосмос" запланировал вывод на орбиту новой российской станции к 2030 году
Разведывательный беспилотник США пролетел недалеко от Крыма
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена