В Минтруде разъяснили, кому увеличат выплаты по больничным

Министр напомнил, что сумма выплаты по временной нетрудоспособности зависит от стажа. Сейчас, чтобы получать ее в размере 100% от заработной платы, нужно проработать не менее 8 лет.

"По инициативе президента родители, воспитывающие маленьких детей, уже в этом году получат дополнительную защиту. Вне зависимости от стажа их больничный лист будет оплачиваться в полном размере средней заработной платы", - сказал он.

При этом предельный размер выплаты не может превышать 74 001 рубля в месяц.

Министр уточнил, что всего на увеличенные выплаты по больничным в федеральном бюджете потребуется свыше 4 млрд рублей.