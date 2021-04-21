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21.04.2021 17:08
Рубрика: Экономика

В Минтруде разъяснили, кому увеличат выплаты по больничным

Текст: Елена Манукиян
Увеличенные выплаты по больничным смогут получать свыше 1,5 млн родителей, которые воспитывают детей в возрасте до 7 лет включительно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, комментируя послание президента Федеральному Собранию.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Министр напомнил, что сумма выплаты по временной нетрудоспособности зависит от стажа. Сейчас, чтобы получать ее в размере 100% от заработной платы, нужно проработать не менее 8 лет.

"По инициативе президента родители, воспитывающие маленьких детей, уже в этом году получат дополнительную защиту. Вне зависимости от стажа их больничный лист будет оплачиваться в полном размере средней заработной платы", - сказал он.

При этом предельный размер выплаты не может превышать 74 001 рубля в месяц.

Министр уточнил, что всего на увеличенные выплаты по больничным в федеральном бюджете потребуется свыше 4 млрд рублей.

Родителям детей до семи лет оплатят больничный в размере 100% от зарплаты
Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд

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