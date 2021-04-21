В Совфеде оценили сигнал Путина странам, которые оказывают давление на РФ

В Послании Федеральному Собранию глава государства указал на непрекращающиеся недружественные действия в отношении России и пообещал асимметричный и жесткий ответ тем, кто угрожает безопасности страны.

"Думаю, это заявление обращено и тем, кто проявляет особую активность в давлении на Россию, и тем, кто только задумывается о том, чтобы присоединиться к этому давлению. Вот им послан очень ясный сигнал", - заявил Сергей Кисляк РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что "когда идет жесткий прессинг на Россию, тем самым указывается на то, что мы не гнемся".