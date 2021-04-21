В Совфеде оценили сигнал Путина странам, которые оказывают давление на РФ

Президент России Владимир Путин послал ясный сигнал странам, продолжающим недружественные акции против РФ, тем самым показав, что Москва не поддается прессингу, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.
В Послании Федеральному Собранию глава государства указал на непрекращающиеся недружественные действия в отношении России и пообещал асимметричный и жесткий ответ тем, кто угрожает безопасности страны.
"Думаю, это заявление обращено и тем, кто проявляет особую активность в давлении на Россию, и тем, кто только задумывается о том, чтобы присоединиться к этому давлению. Вот им послан очень ясный сигнал", - заявил Сергей Кисляк РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что "когда идет жесткий прессинг на Россию, тем самым указывается на то, что мы не гнемся".