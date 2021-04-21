Внедорожник Maus за 28,8 млн рублей: кожа крокодила и огромный клиренс

В Алма-Ате выставили на продажу внедорожник Maus, который создан казахстанской компанией EXC Motors. Соответствующее объявление появилось на сайте "Авто.ру".

EXC Motors Maus построен на базе Ford F-150 прошлого поколения. Но модель из Казахстана получила оригинальный кузов с фарами от донора и задний ряд с дополнительным диваном и подлокотником. При этом подлокотник оборудован кнопками управления функциями автомобиля. Отделка интерьера - чёрно-красная со вставками из кожи крокодила. Отмечается, что расстояние между рядами составляет 1 метр.

Внедорожник "обут" в 22-дюймовые колёсные диски, дорожный просвет достигает 310 мм. Maus имеет следующие габаритные размеры: длина 6000 мм, ширина 2300 мм, высота 2300 мм.

Машина оснащается 650-сильным 5,5-литровым двигателем. Мотор стыкуется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Известно, что Maus в таком виде изготовлено всего 21 экземпляр. За данный образец 2020 года выпуска с пробегом 1 км хотят выручить 28 807 000 рублей.

Ранее на продажу был выставлен ещё один редкий полноприводный автомобиль - Zibar Mk2.