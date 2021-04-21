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21.04.2021 14:52
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen представил гигантский кроссовер Talagon

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера серийного кроссовера Volkswagen Talagon, который оказался самым крупным SUV в модельном ряду марки.

Фото: Пресс-служба Kia
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Talagon выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen. Длина кроссовера - 5152 мм, ширина - 2002 мм, высота - 1795 мм. Для сравнения самым крупным до этого был Teramont производства СП SAIC-Volkswagen: 5039 х 1989 х 1773 мм. Колёсная база же у моделей одинаковая - 2980 мм.

В базовой комплектации VW Talagon имеет три ряда сидений, второй регулируется в продольном направлении. Благодаря большому заднему свесу удалось реализовать вместительный багажник.

Фото: www.autohome.com.cn

Близнецы-братья Talagon и Teramont по линейке силовых агрегатов не отличаются. В "базе" они укомплектованы турбированной двухлитровой "четвёркой" мощностью 186 л.с., привод - передний.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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У полноприводных вариантов два мотора на выбор: 220-сильный 2.0 TSI и VR6 2.5 литра мощностью 299 л.с. Все без исключения работают в паре с 7-ступенчатым "роботом".

За пределами Китая Talagon продаваться не будет, на рынок КНР модель выйдет летом.

В России самым крупным SUV немецкой марки остаётся Teramont. Напомним, он пережил обновление и готовится к старту продаж, который намечен на весну.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
#Volkswagen