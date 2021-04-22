АвтоВАЗ заработал для Renault Group 685 млн евро. Только этого мало

Группа Renault опубликовала финансовые показатели компании по итогам первого квартала 2021 года. Выручка достигла 10 миллиардов евро, но это на 1,1% меньше, чем годом ранее, когда в Европе уже действовали пандемийные ограничения. При этом машин было продано на 1,3% больше.

Кроме того, что компания столкнулась с последствиями от коронавируса, факт сокращения дохода объясняется курсовой разницей в 4,3 пункта. При прочих равных, сообщили в Renault Group, выручка бы увеличилась на 4.4%.

В компании отметили достижения АвтоВАЗа на российском рынке, где в первом квартале было реализовано на 5,4% автомобилей Lada больше, чем с января по март 2020 года. Успех приписывают Lada Vesta, Granta и запуску Niva Travel.

Вклад АвтоВАЗа в выручку Группы за квартал составил 685 млн евро, снизившись на 2,3%. Уточняется, что при постоянном обменном курсе и значительных скачков, вызванных форс-мажорами, выручка увеличилась бы на 20,9%.