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22.04.2021 11:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ заработал для Renault Group 685 млн евро. Только этого мало

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Группа Renault опубликовала финансовые показатели компании по итогам первого квартала 2021 года. Выручка достигла 10 миллиардов евро, но это на 1,1% меньше, чем годом ранее, когда в Европе уже действовали пандемийные ограничения. При этом машин было продано на 1,3% больше.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Кроме того, что компания столкнулась с последствиями от коронавируса, факт сокращения дохода объясняется курсовой разницей в 4,3 пункта. При прочих равных, сообщили в Renault Group, выручка бы увеличилась на 4.4%.

В компании отметили достижения АвтоВАЗа на российском рынке, где в первом квартале было реализовано на 5,4% автомобилей Lada больше, чем с января по март 2020 года. Успех приписывают Lada Vesta, Granta и запуску Niva Travel.

Вклад АвтоВАЗа в выручку Группы за квартал составил 685 млн евро, снизившись на 2,3%. Уточняется, что при постоянном обменном курсе и значительных скачков, вызванных форс-мажорами, выручка увеличилась бы на 20,9%.

#Renault