АвтоВАЗ рассказал о результатах продаж в первом квартале 2021 года

АвтоВАЗ подвёл итоги продаж Lada за первый квартал 2021 года. За три месяца российская марка реализовала 83 908 автомобилей. Данный результат на 5,4% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Что касается марта, то в прошлом месяце Lada отгрузила дилерам 33 779 машин (+3%). В марте тройка самых популярных моделей Lada осталась прежней - Granta (12 686 экз.), Vesta (8 779 экз.), Largus (3 888 экз.).

Напомним, в первом квартале текущего года АвтоВАЗ запустил две новинки - Niva Travel и рестайлинговый Largus.

Внедорожник получил новые фары, светодиодные фонари, оригинальную решётку радиатора, иные бампера и обвес, массивный капот и другие передние крылья. По интерьеру и технической части без изменений. Диапазон цен - от 762 900 до 920 900 рублей.

Универсал примерил Х-образный передний бампер, головную оптику от Renault Logan-2, оригинальную решётку радиатора, капот и крылья иной формы. В салоне появилась передняя панель и дверные карты от Renault Duster-1. Остальное унифицировано с Lada Xray Cross. Также модель оснастили 90-сильным 8-клапанным мотором ВАЗ-11182. Стандартный Largus стоит от 704 900 рублей, кросс-версия - от 879 900 рублей, фургон - от 699 900 рублей.