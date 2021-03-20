Первые 1000 км на Lada Niva Travel: пять главных впечатлений владельца

1.На машину показывают пальцем

Кто бы что ни говорил про спорный дизайн, но живьем обновленная Niva смотрится на самом деле прикольно.

Она заметно прибавила в мужественности, да и в целом выглядит достаточно эффектно. Настолько, что на внедорожник стали обращать внимание соседи по потоку и пешеходы, оборачиваясь и показывая в нашу сторону пальцем. Понятно, что надолго эффекта новизны не хватит, но факт на лицо.

2.За интерьер - жмем руку!

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Если описывать интерьер Niva Travel одной фразой, то самый подходящий вариант: голь на выдумки хитра. Русская пословица очень емко отражает убранство автомобиля, который был разработан в середине 90-х годов прошлого века. Удивительно, но опции из века XXI-го, внедренные, правда, еще когда "Нива" носила имя Chevrolet, достаточно органично вписались в интерьер 25-летней давности, а за некоторые внедрения создателям можно смело давать Ленинскую премию!

Во-первых, это, конечно, полноценная мультимедийная станция, которая понравилась, в первую очередь, быстротой работы и функционалом. Причем похвально, что управлять ей можно как "крутилками", так и с помощью тачскрина.

Выросший на панели экран, кстати, не мешает обзору и, в отличие, например, от нового "Ларгуса" удобен для восприятия. Из целой череды новых отечественных автомобилей камера заднего вида лучшая - ей не мешает запасное колесо (привет "Патриоту") и есть собственный омыватель, что очень удобно.

Кроме того, радует подогрев лобового стекла, USB-порты и даже такие мелочи как фиксаторы ремней на заднем диване или целых пять подстаканников. Причем, не зная, никогда не догадаться, где находятся два из них. А расположены они - внимание! - в переднем подлокотнике, который, перевернувшись на 180 градусов, становится мини-столиком для задних пассажиров! Гениально!

3.Ездовой комфорт - ностальгия по прошлому

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Первое, к чему придется привыкать, если есть хоть какой-то опыт езды на иномарках - к передним креслам. Жесткая основа и небольшие диапазоны регулировок обозначают специфическую посадку с ощущением, что сидишь на деревянных стульях. Через какое-то время тело, конечно, привыкает, но расслабиться все равно не получится.

Второе, что вызовет ностальгическую улыбку - коробка передач. Короткие, но крайне неинформативные режимы включения заставляют попадать в четвертую порой со второго раза, а в заднюю иногда и с третьего, применяя силу. Выбивать же четные скорости по старой памяти можно легким ударом ладошкой. Все это происходит под благословенный трансмиссионный гул, который мигом относит сознание в советское детство, когда отец давал первые уроки езды на "Жигулях".

Вообще, сразу стоит готовиться к тому, что шумоизоляции в машине, можно сказать, нет - водителя сопровождает полный набор звуков из всех возможных источников.

При этом на Niva Travel можно вполне себе неплохо гнать по трассе. В отличие от того же "Патриота", Lada достойно держит прямую без всяких подруливаний, без особой тряски глотает все встретившиеся колдобины (снова привет "Патриоту") и вообще ведет себя по-легковому, если не считать уже непривычного в современном мире гидроусилителя - на низких скоростях баранка требует уверенной руки.

4.Эх, мотор…

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Тут без неожиданностей. 1.7-литровый двигатель на 80 лошадок при активной (если получится) работе коробкой передач позволяет сносно держаться в городском потоке и стабильно выдавать около 100 км\ч по трассе.

Хотя спидометр удалось догнать и до 140 км\ч, ехать быстрее "сотни" на "Ниве" некомфортно. Что касается ускорений, то на внедорожнике их опять же, считай, нет: 127 Нм тяги - не тот показатель, который даст возможность упражняться с обгонами. Только по паспорту разгон до 100 км\ч - около 20 секунд, а с пассажирами и поклажей еще больше.

Еще один косвенный ограничитель скорости - расход топлива. В городе NIva Travel может потреблять и 15 литров, на трассе - в среднем получается уложиться до 10 литров.

Опять же, мощности мотора сильно не хватает на бездорожье: понижающая передача на "Ниве" - не дополнительный помощник, а острая необходимость. Без нее (хотя и с ней тоже) приходится жечь сцепление.

Ну и еще один всплывший факт - слабая охлаждающая система. Новенькая "Нива" на не самом серьезном бездорожье оказалась склонна к перегреву, так что нам приходилось по 15-30 минут стоять с открытым капотом и ждать пока выключится безумствующий вентилятор.

5.Принц бездорожья

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Без всякой иронии можно смело говорить: если УАЗ "Патриот" - это король бездорожья, то внедорожник от Lada - без сомнения принц, что и подтвердила тестовая машина, которую посреди опаздывающей весны выдали… на заводской летней резине. Благо, штатными покрышками оказались кроссоверные колеса Pirelli Scorpion Verde хоть с каким-то протектором.

Загнав "Ниву" на импровизированное провинциальное бездорожье, через какое-то время мы начали терять страх, потому что по голому льду и снежной целине Lada на летней резине ездила с какой-то пугающей уверенностью. Засадить отечественный внедорожник удалось лишь когда машина легла на брюхо. И то после нескольких попыток раскачки удалось отступить своим ходом. Но, увы, после каждого такого упражнения "Ниве", повторимся, надо "отдыхать", чтобы остудить греющийся мотор и выветрить из салона запах жженого сцепления…

Вывод

После хорошего областного марш-броска в голове сложилось четкое понимание, что такое Lada Niva Travel, зачем и кому она нужна. Это одна из лучших машин для российского села или глубинки, потенциальный покупатель в которых хочет большего, чем проходимости "Нивы" советской, и готов за это доплатить.

Если поддержанный "Крузак" - машина директора колхоза, УАЗ "Патриот" - главного агронома, то Lada Niva Travel - выбор бригадира. Гонять по областным центрам с регулярными заездами на подконтрольные угодья без боязни на них застрять, да пару раз в месяц появляться в мегаполисе - за 750 тысяч рублей аналоги есть только на вторичном рынке в сильно подержанном состоянии.