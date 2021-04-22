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Рубрика: Власть

По родительским стопам

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления в ведомственные вузы детям сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии. Текст документа публикует "Российская газета".
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В законе поясняется, что льготы появятся у детей пенсионеров министерства внутренних дел или Росгвардии, а также у детей сотрудников, уволенных по состоянию здоровья либо в связи с сокращением должности.

Предпочтение, согласно документу, отдается таким абитуриентам только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях.

Авторами инициативы выступили главы комитетов Госдумы по информационной политике, безопасности и образованию - Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов.

Депутаты пояснили порядок поступления детей-льготников. Так, если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.

Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии
В Росгвардии появятся свои замполиты

Как ранее рассказал один из инициаторов проекта Александр Хинштейн, проект не призван создавать "новую касту", так как успешно сдать экзамены абитуриенту-льготнику все равно придется.

По мнению депутатов, закон в первую очередь призван устранить существующую социальную несправедливость. Сейчас дети сотрудников органов внутренних дел или проходящих службу в войсках национальной гвардии оказываются неравными по отношению к детям военнослужащих.

Ведь приоритет при поступлении до последнего времени действовал только по отношению к детям военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет. Кроме того, он распространялся и на отпрысков военных, которые были уволены со службы с соответствующим стажем. Теперь такой льготой смогут воспользоваться и дети сотрудников силовых ведомств, которые имеют аналогичный стаж службы.

Александр Хинштейн заявил также, что готов выйти с инициативой предоставить льготы при поступлении в медвузы детям из семей врачей.

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