В законе поясняется, что льготы появятся у детей пенсионеров министерства внутренних дел или Росгвардии, а также у детей сотрудников, уволенных по состоянию здоровья либо в связи с сокращением должности.

Предпочтение, согласно документу, отдается таким абитуриентам только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях.

Авторами инициативы выступили главы комитетов Госдумы по информационной политике, безопасности и образованию - Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов.

Депутаты пояснили порядок поступления детей-льготников. Так, если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.

Как ранее рассказал один из инициаторов проекта Александр Хинштейн, проект не призван создавать "новую касту", так как успешно сдать экзамены абитуриенту-льготнику все равно придется.

По мнению депутатов, закон в первую очередь призван устранить существующую социальную несправедливость. Сейчас дети сотрудников органов внутренних дел или проходящих службу в войсках национальной гвардии оказываются неравными по отношению к детям военнослужащих.

Ведь приоритет при поступлении до последнего времени действовал только по отношению к детям военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет. Кроме того, он распространялся и на отпрысков военных, которые были уволены со службы с соответствующим стажем. Теперь такой льготой смогут воспользоваться и дети сотрудников силовых ведомств, которые имеют аналогичный стаж службы.

Александр Хинштейн заявил также, что готов выйти с инициативой предоставить льготы при поступлении в медвузы детям из семей врачей.