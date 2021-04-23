Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 95-ФЗ "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 6 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Внести в статью 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 27, ст. 4160; 2017, N 18, ст. 2670; 2018, N 27, ст. 3945; N 53, ст. 8423; 2019, N 30, ст. 4134; N 40, ст. 5488; 2021, N 8, ст. 1200) изменение, дополнив ее частью 111 следующего содержания:

"111. Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется детям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих общую продолжительность службы двадцать лет и более, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих общую продолжительность службы двадцать лет и более, детям граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской Федерации, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности в органах внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской Федерации и общая продолжительность службы которых в органах внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской Федерации составляет двадцать лет и более.".

Президент Российской Федерации В. Путин