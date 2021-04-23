Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 95-ФЗ "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации""

Новости

"Нравственное бешенство": Никита Михалков - о новых правилах "Оскара" 19:08
Путин уверен в восстановлении товарооборота с Беларусью 19:05
"ЕР": Проект о полной оплате больничного родителям дошкольников почти готов 19:04
Ученые России и США разработали нанопрепарат для лечения глаз 18:58
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов 18:50
МОК принял решение изменить олимпийский девиз 18:40
В Петербурге сестру Артура Чилингарова избили в парадной своего дома 18:39
Затраты на госуслуги частным организациям возместят по нормативам 18:21
Путина показали в эфире саммита по климату во время выступления Макрона 18:20
Ученые научились воссоздавать кольчуги с помощью компьютерных игр 18:14
Дочь Майкла Джексона сыграет в "Американской истории ужасов" 17:58
Американский боец АСА раскритиковал Байдена 17:56
Захарова: Россия никому не навязывает свою вакцину 17:47
Лоза прокомментировал "Любимый город" в исполнении лидера Rammstein 17:43
МИД РФ: Киев нагнетает обстановку в Донбассе, стремясь к членству в НАТО 17:38
Швеция откладывает смягчение антикоронавирусных мер 17:34
Стали известны новые подробности об iOS 15 17:28
Под Тулой завели дело о гибели молодой матери и ребенка 17:26
Разрабатывается суперсервис о строительстве частных домов 17:18
Россия направила ноту протеста в МИД Украины 17:09
В Москве ограбили шесть припаркованных автомобилей 17:08
Чехия ограничила численность российского посольства в Праге 17:08
В Кузбассе суд запретил деятельность "Русского патриотического клуба" 17:04
Турецкий журналист: Послание Путина - "манифест нового мира" 16:39
Режиссер "Малефисенты" снимет биографический фильм про группу Kiss 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)

Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 95-ФЗ "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации""

Дата подписания 20 апреля 2021 г.
Опубликован 23 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 6 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Внести в статью 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 27, ст. 4160; 2017, N 18, ст. 2670; 2018, N 27, ст. 3945; N 53, ст. 8423; 2019, N 30, ст. 4134; N 40, ст. 5488; 2021, N 8, ст. 1200) изменение, дополнив ее частью 111 следующего содержания:

"111. Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется детям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих общую продолжительность службы двадцать лет и более, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих общую продолжительность службы двадцать лет и более, детям граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской Федерации, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности в органах внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской Федерации и общая продолжительность службы которых в органах внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской Федерации составляет двадцать лет и более.".

Президент Российской Федерации В. Путин