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22.04.2021 20:21
Рубрика: Власть

Иноагенты обязаны указывать статус в избирательных документах

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Граждане, признанные иностранными агентами или связанные с таковыми, должны будут указывать свой статус на всех этапах выборов. Такие поправки внесены в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы. "РГ" публикует закон на эту тему.
Участники выборов обязаны указывать свой статус в заявлении о согласии баллотироваться. Фото: iStock

Это фактически завершающий документ в пакете законов, внесенных в ноябре прошлого года по инициативе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета с целью предотвратить деструктивное влияние извне на избирательный процесс в России. "Его смысл состоит в том, чтобы каждый российский избиратель имел достоверную информацию о кандидатах на выборные должности в части их возможной связи с зарубежными структурами", - пояснил один из авторов закона, глава упомянутой комиссии Андрей Климов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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С этой целью в избирательное законодательство вводятся понятия "кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом". Такие участники выборов обязаны указывать свой статус в заявлении о согласии баллотироваться, в подписном листе, в агитационных материалах. А также эта информация должна доводиться до избирателя на официальном информационном стенде избирательной комиссии и в избирательном бюллетене. Избирательные комиссии, СМИ, редакции сетевых изданий обязаны информировать избирателей о таких кандидатах. "Важно отметить, что мы не лишаем указанных лиц их права быть избранными, но защищаем право избирателей на полноту информации о подобных лицах. В любом случае выбор будет за гражданами России", - отметил Климов. Он также подчеркнул, что этот закон, как и все остальные инициативы из пакета сенаторской комиссии, "носит исключительно ответный характер на незаконные попытки извне вмешиваться в сугубо внутренние дела Российской Федерации". Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и будет касаться всех последующих выборов, включая выборы в Государственную Думу этого года.

Напомним, в Единый день голосования 19 сентября состоятся не только выборы восьмого созыва нижней палаты федерального парламента, но также губернаторов девяти субъектов РФ и новых составов 39 региональных парламентов. Также в сентябре пройдут тысячи муниципальных кампаний и местных референдумов.

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