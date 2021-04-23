Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 91-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2003, N 27, ст. 2711; 2004, N 35, ст. 3607; N 50, ст. 4950; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2007, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2118; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 30; N 7, ст. 771; N 14, ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 29, ст. 3640; 2010, N 17, ст. 1986; N 27, ст. 3417; N 41, ст. 5192; 2011, N 25, ст. 3536; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4607; N 43, ст. 5975; 2012, N 19, ст. 2274, 2275; N 50, ст. 6961; 2013, N 14, ст. 1638; N 19, ст. 2329; N 51, ст. 6684; 2014, N 6, ст. 565; N 8, ст. 739; N 19, ст. 2299, 2300; N 23, ст. 2931; N 48, ст. 6636; N 49, ст. 6928; 2015, N 6, ст. 886; N 14, ст. 2015; N 29, ст. 4357; 2016, N 11, ст. 1492, 1493; N 15, ст. 2054; 2017, N 1, ст. 46; N 23, ст. 3227; 2018, N 53, ст. 8476; 2019, N 22, ст. 2660; 2020, N 9, ст. 1119; N 21, ст. 3232, 3233; N 31, ст. 5026; 2021, N 11, ст. 1708; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 5 апреля, N 0001202104050034) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) дополнить подпунктом 351 следующего содержания:

"351) кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом, - кандидат, который не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и который в период, составляющий два года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и (или) в период избирательной кампании на соответствующих выборах:

входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, и (или) является (являлся) ее учредителем, членом, участником, руководителем либо работником;

входит (входил) в состав органов незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента, и (или) является (являлся) его учредителем, членом, участником, руководителем;

входит (входил) в состав органов управления и (или) является (являлся) учредителем, руководителем, работником иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, иного лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;

осуществляет (осуществлял) политическую деятельность и получает (получал) денежные средства и (или) иную имущественную помощь от некоммерческой организации, незарегистрированного общественного объединения, физического лица, выполняющих функции иностранного агента, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности. Под политической деятельностью понимается деятельность в том значении, в каком она определена пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", частью 1 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации";";

б) дополнить подпунктом 352 следующего содержания:

"352) кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, - кандидат, который включен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;";

2) пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"6. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 статьи 4 настоящего Федерального закона, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума. Участие в избирательных кампаниях, кампаниях референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.";

3) в статье 33:

а) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.";

б) пункт 7 дополнить словами ", в том числе сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом";

4) пункт 9 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в подписном листе. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, в подписном листе указывается информация о том, что данным избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом.";

5) статью 45 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Информирование избирателей комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.";

6) статью 48 дополнить пунктом 94 следующего содержания:

"94. Агитационный материал кандидата, являющего физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Агитационный материал избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах кандидата (в том числе в составе списка кандидатов), который является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, что избирательным объединением выдвинут (в том числе в составе списка кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.";

7) пункт 41 статьи 51 дополнить предложениями следующего содержания: "В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, которым на соответствующих выборах выдвинут кандидат (в том числе в составе списка кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.";

8) пункт 6 статьи 52 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе списка кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, или о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе списка кандидатов), в соответствии с пунктом 94 статьи 48 настоящего Федерального закона.";

9) в статье 54:

а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: "Все агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах (в том числе в составе списка кандидатов) такого кандидата, должны содержать информацию об этом в соответствии с пунктом 94 статьи 48 настоящего Федерального закона.";

б) в пункте 6 слова "9 и 93" заменить словами "9, 93 и 94";

10) в статье 58:

а) подпункт "о" пункта 6 дополнить словами ", российским юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента";

б) в пункте 7:

дополнить новым первым предложением следующего содержания: "Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.";

в) пункт 9 после слова "недостоверными" дополнить словами "или неполными", дополнить словами "или неполноте сведений о жертвователе";

11) пункт 4 статьи 61 дополнить предложением следующего содержания: "Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на информационном стенде размещается информация об этом.";

12) статью 63 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае, если такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в состав списка кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены в избирательный бюллетень в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, в избирательном бюллетене указывается, что в составе списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие кандидаты).";

13) в приложении 41 примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если избирательным объединением в составе списка кандидатов выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения о котором (которых) не указываются в подписном листе, в подписном листе размещается информация о том, что избирательным объединением выдвинут (выдвинуты) кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом. Данная информация размещается после сведений о кандидатах, содержащихся в подписном листе. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, - после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

14) в приложении 5 примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, - после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

15) в приложении 6 примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, - после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

16) в приложении 71 примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если избирательным объединением в составе списка кандидатов выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения о котором (которых) не указываются в подписном листе, в подписном листе размещается информация о том, что избирательным объединением выдвинут (выдвинуты) кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом. Данная информация размещается после сведений о кандидатах, содержащихся в подписном листе. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о гражданстве кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, - после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

17) в приложении 8 примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, - после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

18) в приложении 10 примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, - после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; N 48, ст. 6636; 2016, N 11, ст. 1492, 1493; N 15, ст. 2054; 2018, N 7, ст. 961; N 24, ст. 3417; 2020, N 21, ст. 3232, 3233; N 31, ст. 5026; 2021, N 11, ст. 1708; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 5 апреля, N 0001202104050034) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) в наименовании слова "выполняющих функции иностранного агента" заменить словами "незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, и иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента";

б) в части 1 слова "выполняющими функции иностранного агента" заменить словами "незарегистрированными общественными объединениями, выполняющими функции иностранного агента, и иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, российскими юридическими лицами, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента";

2) в пункте 1 части 5 статьи 41 слово "носителе." заменить словами "носителе. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом указываются в заявлении.";

3) в статье 42:

а) часть 2 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом указываются в списках.";

б) часть 3 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом указываются в списках.";

в) в пункте 1 части 5 слово "объединения." заменить словами "объединения. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом указываются в заявлении.";

4) часть 5 статьи 45 дополнить предложениями следующего содержания: "Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом указываются в подписном листе. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов политической партией, которой выдвинут такой кандидат или такие кандидаты (в том числе в составе списка кандидатов), в подписном листе указывается информация о том, что политической партией выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом.";

5) статью 58 дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.";

6) статью 62 дополнить частью 93 следующего содержания:

"93. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Агитационный материал политической партии, выдвинувшей кандидата (в том числе в составе федерального списка кандидатов), который является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, что политической партией выдвинут (в том числе в составе федерального списка кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.";

7) часть 9 статьи 65 дополнить предложениями следующего содержания: "В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого политической партией, которой также выдвинут кандидат (в том числе в составе федерального списка кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что политической партией выдвинут такой кандидат.";

8) часть 18 статьи 66 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "В размещаемых в периодических печатных изданиях предвыборных агитационных материалах зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, зарегистрированного кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или политической партии, выдвинувшей такого кандидата (в том числе в составе федерального списка кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, или о том, что политической партией выдвинут такой кандидат (в том числе в составе федерального списка кандидатов), в соответствии с частью 93 статьи 62 настоящего Федерального закона.";

9) в статье 68:

а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Все предвыборные агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, политической партии, выдвинувшей (в том числе в составе федерального списка кандидатов) такого кандидата, должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 93 статьи 62 настоящего Федерального закона.";

б) в части 8 слова "частью 9" заменить словами "частями 9 и 93";

10) в статье 73:

а) часть 1 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "При внесении добровольного пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.";

б) часть 3 после слова "недостоверными" дополнить словами "или неполными", дополнить словами "или неполноте сведений о жертвователе";

11) часть 5 статьи 78 дополнить предложением следующего содержания: "Если зарегистрированный кандидат, в том числе включенный в федеральный список кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на информационном стенде размещается информация об этом.";

12) статью 79 дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Если зарегистрированный кандидат, фамилия, имя, отчество которого внесены в избирательный бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае, если такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в состав федерального списка кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены в избирательный бюллетень в соответствии с частью 5 настоящей статьи, в избирательном бюллетене указывается, что в составе федерального списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие кандидаты).";

13) в приложении 2 примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. В случае, если у кандидата, сведения о котором содержатся в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если политической партией выдвинут (в том числе в составе федерального списка кандидатов) кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента либо аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения о котором (которых) не указываются в подписном листе, в подписном листе размещается информация о том, что политической партией выдвинут (выдвинуты) кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, либо кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом. Данная информация размещается после сведений о кандидатах, содержащихся в подписном листе. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 42 настоящего Федерального закона указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, - после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

14) в приложении 3 примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в подписном листе после сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности или роде занятий указываются сведения о том, что кандидат является депутатом на непостоянной основе, и наименование соответствующего представительного органа. В случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 42 настоящего Федерального закона указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

15) в приложении 4 примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в подписном листе после сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности или роде занятий указываются сведения о том, что кандидат является депутатом на непостоянной основе, и наименование соответствующего представительного органа. В случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 6 статьи 41 настоящего Федерального закона указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.".

Статья 3

Примечание приложения 3 к Федеральному закону от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 52, ст. 8583) изложить в следующей редакции:

"Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, - после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения статей 2, 3, 33, 37, 45, 48, 51, 52, 54, 58, 61, 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), приложений 41, 5, 6, 71, 8, 10 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), статей 11, 41, 42, 45, 58, 62, 65, 66, 68, 73, 78, 79 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), приложений 2, 3, 4 к Федеральному закону от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), приложения 3 к Федеральному закону от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин