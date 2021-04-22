Как остановят рост цен на бензин

Новые параметры демпфирующего механизма, сдерживающего рост цен на бензин, должны остановить его подорожание на АЗС. Но сомнения вызывает эффективность демпфера в долгосрочном периоде, а также разнятся оценки его влияния на всю нефтяную отрасль.

Новая формула согласована минфином и минэнерго. Поправки в Налоговый кодекс внесены на рассмотрение в правительство. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен на топливо, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов, когда работа на внутренний рынок выгоднее. С 1 мая базовую цену бензина, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, планируют снизить на 4 тыс. рублей до 52,3 тыс. рублей за тонну.

"Заложенная в обновленной формуле демпфера цена соответствует фактическим рыночным котировкам", - говорит старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. С началом действия новой формулы можно ожидать стабильности цен, а по итогам года цены в рознице не должны превысить уровня инфляции, считает он.

По оценке минфина, при предлагаемой корректировке демпфера дополнительные расходы бюджета составят 350 млрд рублей в 2021-2023 гг. Половина будет компенсирована за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. В минфине "РГ" разъяснили, что надбавка за демпфер увеличится по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. Поскольку поправки еще не приняты, можно предположить, что НДПИ для нефтяных компаний вырастет с 1 июня этого года, если только не будет принято отдельного решения об одновременном изменении демпфера и надбавки за него с 1 мая.

Большая часть нефтеперерабатывающих мощностей принадлежит вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), поэтому повышение налоговой нагрузки по НДПИ их затронет напрямую, хотя оценки этого влияния разнятся.

Повышение НДПИ не отразится на экономике нефтепереработки, считает Тыртов. Но он уточнил, что есть добывающие компании, у которых нет нефтепереработки. И они получат только увеличение НДПИ без каких-либо положительных эффектов от демпфера.

С 1 мая компании получат компенсацию для сдерживания роста цен на бензин

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, рост НДПИ не может не отразиться и на рентабельности нефтепереработки ВИНК, поскольку для одних и тех же компаний увеличены и размер компенсации, и налоги. "Пора уже признать, что рост цен на бензин в России связан в первую очередь с налогами", - говорит Симонов. А чтобы немного унять панику вокруг этого вопроса, стоит внятно объяснить, куда и на что они идут - сколько на ремонт дорог, сколько на строительство, сколько на социальные программы. И будет видно, насколько эффективно или, наоборот, эти средства используются, считает он.

Вполне вероятен сценарий, когда демпфер опять придется донастраивать. По мнению Тыртова, в случае ослабления курса рубля по отношению к доллару на 10-15% или при росте котировок российской нефти Urals выше 75 долларов за баррель может снова возникнуть дисбаланс между внутренними и экспортными ценами. Демпфер по бензину и дизельному топливу компенсирует только 68% и 65%, соответственно, от разницы внутренних и внешних цен. Поэтому с ростом внешних цен увеличивается некомпенсируемая часть, пояснил эксперт.