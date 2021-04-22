Малайзия и Сингапур помогут Индонезии искать пропавшую подводную лодку

Корабли ВМС Малайзии и Сингапура смогут подключиться к поисковой операции в Балийском проливе, где в среду пропала индонезийская подводная лодка "Нангала", только 24 апреля. "Самое ранее, когда смогут прибыть спасатели из других стран, в субботу во второй половине дня", - заявил представитель военно-морских сил Индонезии Джулиус Виджохоно. Он добавил, что свою помощь также предложили Австралия и Индия.

Напомним, дизельная субмарина пропала во время военных учений, находясь между островами Ява и Бали. Капитан запросил разрешение на погружение лодки, после чего связь с подлодкой была потеряна. По словам Виджохоно, поиски ведутся в 90 км от северного побережья Бали. Подлодка принимала участие в торпедных пусках. Экипаж состоял из 53 человек, информирует ТАСС.