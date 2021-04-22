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Рубрика: Власть

МИД РФ: Чехия встала на путь разрушения отношений с Россией

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона ответит на решение властей Чехии ограничить штат сотрудников посольства РФ в Праге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние события.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: iStock
МИД РФ: Россия сделает все для минимизации ущерба для россиян в Чехии

"Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", - отметила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что Россия должна привести число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствие с состоянием посольства Чехии в Москве.

"Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей до конца мая", - заявил глава МИД Чехии.

Примечательно, что Прага поспешила объявить об этом до того, как на Смоленскую площадь прибыл вызванный на разговор посол Чехии Витезслав Пивонька. По словам Захаровой, его должны были проинформировать о том, что может последовать за дальнейшими конфронтационными действиями Праги. В настоящее время дипломат находится в здании МИД РФ.

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