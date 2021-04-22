МИД РФ: Чехия встала на путь разрушения отношений с Россией

"Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", - отметила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что Россия должна привести число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствие с состоянием посольства Чехии в Москве.

"Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей до конца мая", - заявил глава МИД Чехии.

Примечательно, что Прага поспешила объявить об этом до того, как на Смоленскую площадь прибыл вызванный на разговор посол Чехии Витезслав Пивонька. По словам Захаровой, его должны были проинформировать о том, что может последовать за дальнейшими конфронтационными действиями Праги. В настоящее время дипломат находится в здании МИД РФ.