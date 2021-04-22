МИД РФ вызвало посла Чехии для "конкретного разговора"

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, где с ним "будет продолжен конкретный разговор". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая 22 апреля в эфире радиостанции "Вести ФМ".

По ее словам, "будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой.... чешская сторона должна понимать, с чем они будут иметь дело".

Ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов после заявления чешского премьер-министра Андрея Бабиша, что российские спецслужбы имют отношение ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Москва назвала обвинения "возмутительными и голословными" и выслала 20 чешских дипломатов.

Первый вице-премьер и временный министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что работа чешского посольства в РФ оказалась 2практически парализованной". Москва отметила, что Прага сама нанесла удар по своей дипслужбе.

"Этот залп от представителей различных ветвей власти - он в никуда, - подчеркнула Захарова . - Я бы сказала даже, может быть, ещё более конкретно, он не столько в никуда, он по ним самим же ударил. Просто нужно задать вопрос - чего они добиваются, чего они хотят? Но в любом случае, ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны".

Также, по ее словам, логики в действиях чешской стороны не прослеживается, "просто есть общий заказ на подобное поведение. Оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно".