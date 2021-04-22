МИД РФ назвал "ультиматумы" Чехии неприемлемыми и недопустимыми

Ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Этот залп от представителей различных ветвей власти - он в никуда, - цитирует ее слова в эфире "Вести FM" РИА Новости.

Москва допускает, что Чехия, выдвигая ультиматумы, выполняет заказ.

- Ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны, - подчеркнула она.

Накануне Мария Захарова говорила о том, что Чехии лучше оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обвинения чешских властей в отношении России в якобы причастности к взрывам на складах голословные и безосновательные. "Они не поддаются ни пониманию, ни анализу", - подчеркнул представитель Кремля.