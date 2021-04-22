Новости

Палата представителей поддержала проект превращения Вашингтона в штат 22:10
МИД РФ: Прага получила от России то, чего не представляла в страшном сне 22:01
Туристический поезд начал ходить из Москвы в Элисту 21:55
"Барселона" выступила с заявлением по поводу Суперлиги 21:49
Россия призвала Совет Безопасности ООН вернуться к очной работе 21:42
Количество вакцинированных военнослужащих превысило 650,3 тысячи 21:01
На "Золотой маске" вручили награды лучшим театральным художникам 21:01
"Золотая маска": больше музыки красивой и понятной 20:43
На саммите "SportAccord" обсудят меры борьбы с пандемией 20:38
В Севастополе открыли памятник жертвам Гражданской войны 20:31
"Золотая маска": лучшие в опере 20:28
"Золотая маска". Награждение победителей продолжается 20:19
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 20:14
Объявлены лауреаты "Золотой маски" в жанре оперетты и мюзикла 20:04
В Чехии подсчитали, какие сокращения ждут российское посольство 20:00
В Ереване у здания Генпрокуратуры начались стычки с полицией 19:48
В Госдуме рассчитывают на быстрый ответ на высылку дипломатов РФ из Словакии 19:27
Съезд "Единой России" пройдет в три этапа 19:23
"Нравственное бешенство": Никита Михалков - о новых правилах "Оскара" 19:08
Путин уверен в восстановлении товарооборота с Беларусью 19:05
"ЕР": Проект о полной оплате больничного родителям дошкольников почти готов 19:04
Ученые России и США разработали нанопрепарат для лечения глаз 18:58
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов 18:50
МОК принял решение изменить олимпийский девиз 18:40
В Петербурге сестру Артура Чилингарова избили в парадной своего дома 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 22:01
Рубрика: Власть

МИД РФ: Прага получила от России то, чего не представляла в страшном сне

Текст: Константин Волков

МИД РФ рассказал детали о высылке дипломатов из Чехии и России.

Ранее новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага и Москва переходят на паритет в численности посольств - семь дипломатов и 25 служащих.

Фото: РИА Новости
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов

"Прага получила то, чего не представляла даже в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну, паритет так паритет. Мы никогда не нанимали, это не в практике российской дипломатической службы, на месте граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала. Что касается Чехии, то значительная, я бы сказала большая часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России составляли российские граждане", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире Первого канала.

Большую часть сотрудников посольства Чехии в Москве составляли граждане России.

Чешские власти решили выслать 63 сотрудника посольства РФ. Это может произойти до конца мая.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Чехия Правительство МИД

Главное сегодня

МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Играх
Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию