МИД РФ: Прага получила от России то, чего не представляла в страшном сне

МИД РФ рассказал детали о высылке дипломатов из Чехии и России.

Ранее новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага и Москва переходят на паритет в численности посольств - семь дипломатов и 25 служащих.

"Прага получила то, чего не представляла даже в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну, паритет так паритет. Мы никогда не нанимали, это не в практике российской дипломатической службы, на месте граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала. Что касается Чехии, то значительная, я бы сказала большая часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России составляли российские граждане", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире Первого канала.

Большую часть сотрудников посольства Чехии в Москве составляли граждане России.

Чешские власти решили выслать 63 сотрудника посольства РФ. Это может произойти до конца мая.